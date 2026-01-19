Naši Portali
Kraj nuklearnog primirja

Nova strašna prijetnja: Nuklearni arsenal uskoro bi mogao osvanuti i u svemiru

Autor
Denis Romac
19.01.2026.
u 17:36

Osam desetljeća nakon Hirošime nuklearni tabu više ne postoji. Razlog je ponajprije agresivna retorika Kremlja, koji je zastrašivanje nuklearnim arsenalom počeo koristiti kao oružje u konvencionalnom ratu, pokušavajući tako ograničiti i spriječiti Zapad u dostavi pomoći i oružja Ukrajini

Od kraja hladnog rata pa sve do prije nekoliko godina o nuklearnom oružju nije se puno govorilo javno. Nitko nije javno prijetio nuklearnom apokalipsom, uz pojedine iznimke poput Sjeverne Koreje, a nuklearni arsenali bili su najčešće percipirani poput nužnog zla i hladnoratovske ostavštine. Ne samo nekorištenje, nego i nespominjanje nuklearnog oružja, bilo je nepisano pravilo. Pristojne zemlje nisu zastrašivale svoje protivnike i ostatak svijeta nuklearnim ispadima.

Štoviše, ključne nuklearne sile kontinuirano su naglašavale važnost kontrole i potrebu postupnog nuklearnog razoružanja, dok su mediji povremeno upozoravali na opasnost proliferacije, odnosno širenja nuklearnog oružja, nuklearne tehnologije i materijala na države koje ih ne posjeduju. Niz međunarodnih sporazuma sprečavao je taj proces. Tada je i Putinova Rusija sjevernokorejski nuklearni program smatrala prijetnjom i podržavala međunarodne sankcije protiv Pjongjanga.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
19:00 19.01.2026.

Paaa, koliko znam, SAD su se prve povukle iz više sporazuma o nadzoru naoružanja uključujući i onog nukkearnog.

NI
nitkoinista
18:47 19.01.2026.

gotovo je sigurno da rusi vec imaju satelit gore, sa nuke glavom, sto je naravno zabranjeno ali horde ne znaju za medunarodne zakone

