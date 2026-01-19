Nova strašna prijetnja: Nuklearni arsenal uskoro bi mogao osvanuti i u svemiru

Od kraja hladnog rata pa sve do prije nekoliko godina o nuklearnom oružju nije se puno govorilo javno. Nitko nije javno prijetio nuklearnom apokalipsom, uz pojedine iznimke poput Sjeverne Koreje, a nuklearni arsenali bili su najčešće percipirani poput nužnog zla i hladnoratovske ostavštine. Ne samo nekorištenje, nego i nespominjanje nuklearnog oružja, bilo je nepisano pravilo. Pristojne zemlje nisu zastrašivale svoje protivnike i ostatak svijeta nuklearnim ispadima.
Štoviše, ključne nuklearne sile kontinuirano su naglašavale važnost kontrole i potrebu postupnog nuklearnog razoružanja, dok su mediji povremeno upozoravali na opasnost proliferacije, odnosno širenja nuklearnog oružja, nuklearne tehnologije i materijala na države koje ih ne posjeduju. Niz međunarodnih sporazuma sprečavao je taj proces. Tada je i Putinova Rusija sjevernokorejski nuklearni program smatrala prijetnjom i podržavala međunarodne sankcije protiv Pjongjanga.
Osam desetljeća nakon Hirošime nuklearni tabu više ne postoji. Razlog je ponajprije agresivna retorika Kremlja, koji je zastrašivanje nuklearnim arsenalom počeo koristiti kao oružje u konvencionalnom ratu, pokušavajući tako ograničiti i spriječiti Zapad u dostavi pomoći i oružja Ukrajini
