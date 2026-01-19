Naši Portali
RAZGOVOR U BANSKIM DVORIMA

Nakon potresa obnovljena većina vjerskih objekata

Foto: \'Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Darko Pavičić
19.01.2026.
u 17:45

Obnovom obuhvaćeno 275 objekata, uloženo 400 milijuna eura, sad je naglasak na zagrebačkoj katedrali

Veći dio od 275 vjerskih objekata, koji su obuhvaćeni obnovom poslije potresa, obnovljen je, a ukupno je dosad za to uloženo više od 400 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU i državnog proračuna. To se moglo jučer čuti u Banskim dvorima u Zagrebu na susretu premijera Andreja Plenkovića i članova Vlade sa Stalnim vijećem Hrvatske biskupske konferencije koje je predvodio nadbiskup zagrebački i predsjednik HBK mons. Dražen Kutleša.

"Razgovorom o brojnim temama važnim za Katoličku crkvu i za hrvatsko društvo općenito, potvrđen je i nastavljen kvalitetan dijalog između Vlade i HBK", navodi se u priopćenju nakon susreta, a posebno je kod obnove naglašena važnost nastavka radova na obnovi zagrebačke katedrale, u kojoj je prvi put nakon pet godina služena polnoćka.

Predstavnici Vlade i HBK razgovarali su i o izradi ugovora o katoličkim odgojno-obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj, koji treba osigurati adekvatan status katoličkih osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i dječjih vrtića u pogledu njihova pravnog i materijalnog položaja, uz istodobno normativno priznavanje njihove posebnosti i identiteta. Također, bilo je riječi i o ugovoru o zdravstvenim ustanovama koje je osnovala Katolička crkva.

Važna tema sastanka bila je demografska revitalizacija, pa su iz Vlade prezentirali neke mjere poput povećanja maksimalne roditeljske naknade na 3000 eura, a udvostručena je i naknada za novorođeno dijete koja sad iznosi 618 eura. Produžen je i očinski dopust, a nastavit će se i veliki investicijski ciklus gradnje i obnove škola i vrtića radi uvođenja jednosmjenske nastave i veće dostupnosti mjesta u vrtićima za svu djecu.

"Bilo je riječi i o socijalnim uslugama u nadležnosti Caritasove mreže Katoličke crkve, koje su posebno važne u kontekstu skrbi za najranjivije skupine našeg društva – djecu, osobe s invaliditetom i one koji se zbog raznih životnih okolnosti nalaze u materijalnoj oskudici i siromaštvu", navodi se u priopćenju nakon susreta državnog i crkvenog vrha. 
Ključne riječi
potres obnova crkve obnova Dražen Kutleša crkva

