Šokirao zaposlenicu: Upao u poštu i prijetio joj vatrenim oružjem

U ponedjeljak, 19. siječnja oko 16.30 sati u Kašini na području Sesveta, u Ulici Ivana Mažuranića dogodio se incident.

Nepoznati počinitelj je u pošti počinio razbojništvo. Nakon što je zaposlenici prijetio vatrenim oružjem i upotrijebio raspršivač s nadražujućom tvari, ukrao je novac. Zaposlenici je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, javljaju nam iz policije.