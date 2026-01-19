Šokirao zaposlenicu: Upao u poštu i prijetio joj vatrenim oružjem

U ponedjeljak, 19. siječnja oko 16.30 sati u Kašini na području Sesveta, u Ulici Ivana Mažuranića dogodio se incident.
Nepoznati počinitelj je u pošti počinio razbojništvo. Nakon što je zaposlenici prijetio vatrenim oružjem i upotrijebio raspršivač s nadražujućom tvari, ukrao je novac. Zaposlenici je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, javljaju nam iz policije.Vlado Kolak je uspio. Neće se 7. veljače javiti u Remetinec jer mu je obustavljeno izdržavanje zatvorske kazne za optužbe iz 2003.
