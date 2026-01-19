General Gotovina ulazi novi posao s tunom, partner mu poduzetnik kojeg zovu 'gospodar Pacifika'

Umirovljeni general Ante Gotovina uključen je u novo poslovno poduzeće u sektoru ribarstva, doznaje 24sata. Kako proizlazi iz sudskog registra, sredinom listopada prošle godine na Trgovačkom sudu u Zagrebu registrirana je tvrtka Cro tuna d.o.o., čime Gotovina nastavlja svoje dugogodišnje poslovne interese vezane uz industriju tune i ribarstvo. Novoosnovana tvrtka ima sjedište u Gundulićevoj ulici u Zagrebu, a registrirana djelatnost obuhvaća preradu i konzerviranje riba, rakova i mekušaca. Prema dostupnim podacima, temeljni kapital društva iznosi 100 tisuća eura. General Gotovina u tvrtki ima funkciju prokurista, a istu ulogu dijeli s još dvojicom partnera, Diegom Ljubom Miletichom Abadiejem i Diegom Vjekoslavom Miletićem, navodi 24sata.

Upravo je Miletić jedno od ključnih imena povezano s ovim poslovnim pothvatom. Riječ je o poduzetniku koji je godinama prisutan u globalnoj industriji tune, a domaćoj je javnosti poznat i zbog navoda o kumskim vezama s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom. Kako smo ranije pisali, Vjekoslav Diego Miletić rođen je u Grabovici na Neretvi, školovao se u Splitu i Hamburgu, gdje je profesionalni put započeo radeći fizički zahtjevne poslove u brodogradilištu.

Nakon stjecanja iskustva u strojarstvu, Miletić odlazi u Portoriko, gdje u industriji prerade tune postupno napreduje do rukovodećih pozicija te sudjeluje u razvoju poslovanja na međunarodnim tržištima. Početkom 1990-ih započinje vlastiti poduzetnički put u ribarstvu kupnjom broda “Međugorje”, a širenjem flote izgradio je snažnu kompaniju koja je, raspolagala s pet megaplovila za izlov i preradu tune.

Miletić je blizak prijatelj generala Gotovine, a kako smo ranije navodili, dvojac se znao šaliti na račun količina ulova u odnosu na hrvatske kvote tune. Njegovi brodovi, čija se vrijednost mjeri u desecima milijuna dolara, ubrajaju se među tehnološki najnaprednije u svijetu. Povezan je i s tvrtkom Mar Pacific d.o.o. iz Solina, registriranom za trgovinu na veliko ostalom hranom. Prema financijskim podacima za 2024. godinu, ta je tvrtka poslovala bez zaposlenih, bez prihoda te je ostvarila neto gubitak od 800 eura. S druge strane, general Gotovina se već godinama povezuje i s tvrtkom Pelagos net farma d.o.o. iz Zadra, koja posluje u sektoru uzgoja ribe. Prema financijskim pokazateljima za 2024. godinu, Pelagos je zapošljavao 121 radnika, s prosječnom neto plaćom od 1.187 eura, ostvario je ukupne prihode od 15,3 milijuna eura, dok je neto dobit iznosila 39.300 eura.