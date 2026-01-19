U Poljskoj se za rat pripremaju priručnikom za hitne slučajeve, evo što u njemu piše

S obzirom na trenutnu situaciju u svijetu, o ratu se u posljednje vrijeme puno govori, a mnoge države su se za najgori scenarij odlučile pripremiti. Ovog puta, mediji ne pišu o naoružanju i vojsci, nego o priručniku za hitne slučajeve. Naime, Poljska vlada je 17 milijuna takvih priručnika poslala svojim građanima, piše Fenix magazin.

Poljaci strahuju od rata s Rusijom, pa građane na ovaj način uče kako se zaštititi od zračnih napada i kemijskih ili nuklearnih prijetnji. Priručnici tako prvo idu u istočna pogranična područja uz Rusiju, Bjelorusiju i Ukrajinu, gdje je strah najveći i najrealniji, zbog napada Rusije na Ukrajinu.

Na 52 stranice smjestili su i savjete o postupanju u slučaju prirodnih katastrofa i nestanka električne energije. Pruža i praktične savjete o zaštiti u slučaju rata. Primjerice, naveli su što bi ljudi trebali nositi u ruksaku za evakuaciju. Između ostalog, daje savjete što učiniti u slučaju eksplozije. 'Ako čujete eksploziju vani, spustite se na tlo – idealno u jarak ili udubinu i zaštitite glavu', navodi se, a u slučaju nuklearne prijetnje piše da treba 'zatvoriti prozore, ventilacijske otvore i zaklopke peći i kamina, te isključite klima uređaj.'

Ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński na predstavljanju priručnika istaknuo je kako je ovo bilo potrebno. 'Svaki Poljak ima dužnost braniti domovinu, ali domovina također ima dužnost osigurati infrastrukturu za zaštitu svakog Poljaka', ističe.