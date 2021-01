Pozadina turbulencija u SDP-u: 'Grbin čisti stranku od bandićevaca, to mu je prva liderska odluka'

Odlukom da raspusti vodstvo zagrebačkog SDP-a predsjednik te stranke Peđa Grbin donio je, može se kazati, svoju prvu konkretnu, lidersku odluku. Ona nije bila jednostavna jer četiri mjeseca prije izbora raspustiti vodstvo najjače organizacije nikada ne može ni biti jednostavna odluka, ali to je odluka kojom Grbin poručuje da će se potruditi promijeniti ishod lokalnih izbora u Zagrebu i preusmjeriti kampanju za lokalne izbore u posve drugom smjeru. Jer, posve je jasno, a potvrdila je to i oporbena anketa, s Gordanom Marasom SDP ne bi imao kandidata ni u drugom krugu, a s Možemo kao konkurencijom pitanje je i kako bi prošli u Skupštini.

Grbinov su potez pohvalili i mnogi naši sugovornici iz zagrebačkog SDP-a koji već godinama upozoravaju da je jedan od ključnih problema SDP-a u Zagrebu povezanost s kadrovima koji i dan danas gaje simpatije prema aktualnom gradonačelniku Milanu Bandiću, a zbog čega se SDP-u i dogodilo to da ih je „otkantao“ velik dio biračkog tijela, razočaran njihovom politikom. Isti izvori kažu i kako bi zbog toga nagovoriti šefa zagrebačkog SDP-a Gordana Marasa da odustane od kandidature za gradonačelnika, a ne raspustiti i vodstvo organizacije bilo nedovoljno, nepotpuno rješenje.

Drugačija slika SDP-a

Na takvo rješenje vjerojatno ne bi pristao ni sam Joško Klisović koji je na ponudu vodstva pristao biti kandidat za gradonačelnika jer bi to za njega značio ulazak u izbore i kampanju s ljudima od kojih se u toj istoj kampanji mora distancirati. – Ovo je jedini način i prilika da se krene graditi drugačija slika SDP-a od one koja je vladala do sada, a to je slika povezanosti i premreženosti s Bandićem – kaže naš izvor iz zagrebačkog SDP-a.

S druge strane, raspuštanjem vodstva organizacije svi Bandićevi „spavači“ neće nestati. Oni su i dalje članovi stranke i ima ih po svim organizacijama. No oni koji su Grbina i nagovarali da raspusti organizaciju kažu kako se ljudi uvijek vode prema liderima i da će mnogi ubrzo promijeniti stranu.

Naravno, mnogi ovakav stav u SDP-u ne dijele i smatraju da je vodstvo stranke u četvrtak navečer napravilo veliku pogrešku. Kažu da se, ako se takva odluka trebala donositi, ona morala donijeti puno ranije, nikako sada, četiri mjeseca pred lokalne izbore.

– Odluka je katastrofalna i podijelila je organizaciju pred izbore. To se ne radi, ali to ide na dušu Grbinu i novom vodstvu. Nakon izbora, a ne vidim ni jedan način kako da ne budu fijasko, upravo će Grbin i njegovo vodstvo snositi glavnu odgovornost – kaže naš drugi izvor iz zagrebačkog SDP-a.

Okupljanje širokog saveza

Odluku Grbin nije donio jednostavno ni preko noći. Dapače, neki koji su ga na nju nagovarali sve do četvrtka do 18 sati, kada je sjednica Predsjedništva i počela na Iblerovu trgu, nisu znali da će do raspuštanja doista i doći. Ipak, odluka je prošla i to s velikom većinom glasova. A još je treba potvrditi Glavni odbor stranke u kojemu su članovi i mnogi zagrebački SDP-ovci nezadovoljni raspuštanjem još jedne organizacije. Kako doznajemo, sjednica Glavnog odbora već je zakazana za 6. veljače i svi zagovornici odluke o raspuštanju zagrebačkog vodstva uvjereni su da će i na odboru glatko proći. U svakom slučaju lobiranje je već krenulo. S novim kandidatom krenut će i okupljanje širokog saveza protiv Milana Bandića, izgledno je da će sa SDP-om ići GLAS, a razgovarat će se i s Renatom Petekom i mnogim drugima. Upućeni kažu i kako je Grbin odluku donio nakon što su mu „vjetar u leđa“ dali brojni ugledni SDP-ovci koji su cijeli ovaj tjedan lobirali da „stisne“ Marasa i nagovori ga da odustane od kandidature iz straha da će njegova slaba slika u javnosti naštetiti i svim drugim SDP-ovim kandidatima na izborima. Što će biti sa samim Marasom također je jedno od pitanja. Hoće li unatoč svemu za njega ipak biti mjesta na listi za Skupštinu koju će očito slagati Joško Klisović i vrh stranke, nitko jučer nije znao odgovoriti. No svi naši sugovornici poručili su isto, a to je da će puno toga biti na samom Marasu koji se, očito vidno razočaran, od četvrtka navečer kada je odluka donesena do danas nekoliko puta oglasio putem Facebooka.

– Neka Peđa Grbin pokaže da je pravi demokrat. Neka organizira u dva-tri tjedna izjašnjavanje članstva u Zagrebu tko bi trebao biti kandidat za gradonačelnika kada već nije dozvolio da to naprave stranačka tijela. Neka svi glasaju, kao što je to tražio da se to unese u Statut stranke. Ako se toga ne boji. Oktroirani, nametnuti kandidat bez legitimiteta nema nikakve šanse napraviti ništa. Jer neće predstavljati ništa osim nekolicine ljudi koji su mu poklonili kandidaturu – napisao je Maras danas na Facebooku.

Nema sumnje da bi pružanje stranačkoj organizaciji da se izjasni o kandidatu, koje Maras zagovara, bilo znatno demokratskije od nametanja kandidata kojeg želi vrh stranke. No teško da će se ikakvo izglasavanje dogoditi jer vremena nema, a i sve je već, čuje se, dogovoreno s Klisovićem. Maras nije u krivu i kada kaže da to znači da će Klisović biti kandidat nekolicine ljudi, ali tu nekolicinu ljudi na čelu s Grbinom ionako ništa neće moći amnestirati od rezultata izbora u svibnju. Bude li on dobar za SDP, onda će im se izbor Klisovića isplatiti. Bude li loš, istog dana naći će se brojni SDP-ovci koji će zatražiti odgovornost i Grbina i njegova Predsjedništva. Ovim potezom, raspuštanjem Zagreba, ali i Vukovara Grbin je na sebe preuzeo odgovornost za lokalne izbore i on je toga sigurno jako dobro svjestan. Uostalom, sam je to potvrdio kada je kazao da nije izabran da stoji sa strane i da statira.