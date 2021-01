Plenković sazvao presicu: Oporba je pokušala nemoralno iskoristiti bolest čovjeka

U Banskim dvorima održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića i članova vladajuće koalicije nakon što se u Saboru nije održalo glasovanje zbog nedostatka kvoruma.

Nakon sastanka, premijer se obratio javnosti.

- Oporba je onemogućila Sabor da izglasa Zakon o obnovi. Poslali su poruku građanima. Sabor nije danas ni izglasao ni isključivi gospodarski pojas. Oni su propustili izglasati Nacionalnu strategiju. Ta tri dokumenta nisu izglasana. Zato jer jer jedan od zastupnika vladajuće većine nije bio u stanju biti u Sabor. Danas smo doživjeli potez bez presedana. Taj potez je destabilizacija političke scene i kreiranje kvazikriza - kazao je.

- To je učinila udružena oporba, od krajnje ljevice pa do krajnje desnice. Pokazali su jednu neviđenu sinergiju. Nisu imali skrupula u trenutku kad je jedan zastupnik bio u bolnici

Naglasio je da je vladajuća većina stabilna.

- Želim podcrtati nezrelo politikanstvo cijele oporbe gdje su koristili priliku da je jedan zastupnik većine u bolnici. Oni su okrenuli leđa ljudima u potresu. Oni su ti koji nisu izglasali Nacionalnu strategiju. Oni su ti koji nisu izglasali isključiv gospodarski pojas. Vlada će, za razliku od njih, i dalje raditi u interesu hrvatskih građana

Ponovio je kako im to neće zaboraviti.

- Rušiti kvorum kad je jedan zastupnik u bolnici je nemoralno. Kad smo pričali o tome, ja sam naivno rekao da neće to napraviti. Ja nikad njima ne bih na taj način srušiti kvorum i oni još se od srca vesele - dometnuo je.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL i29.01.2021., Zagreb - Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic odrzao je konferenciju za medije nakon sastanka s parlamentarnom vecinom. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

Podsjetio je kako je on bio prije par dana bio u Saboru i satima odgovarao na pitanja.

- Oni nisu dali niti jedan amandman na Nacionalnu strategiju. Zero. Niti jedan. Hrvatska javnost mora znati što se događa. Sjetimo se što je bilo nakon izbora. Zvao sam sve šefove oporbenih stranaka i nisu htjeli doći. Izglasali smo Zakon o oporbi.. Dobili smo 40-ak amandmana na taj zakon. Kakvu sam ja suradnju dobio od oporbe u posljednjih šest mjeseci? - upitao je i rekao kako bi oporba željela ukinuti sve komore.

Podsjetio je kako je HGK nastala u vrijeme kardinala Strossmayera, te da su u posljednjih nekoliko godina smanjili broj zaposlenih kao i članarinu.

- Zahvaljujući oporbi i bolesti jednog zastupnika nismo dobili Zakon o obnovi, Gospodarski isključivi pojas i Nacionalnu strategiju. To treba znati - kazao je.

Na pitanje kako oni ipak imaju krkhu većinu pogotovo s obzirom da je u ovom trenutku pandemija, premijer je kazao kako su zabrinuti zbog situacije s koronom.

- Imate oporbu koja se ne može pomiriti jer je opet oporba. Vladajuća koalicija je stabilno. Zbog naših zakona teško je da netko može imati 76 ruku, osim ako ne dođe do velike koalicije kao što je to bilo 2000. godine sa SDP-om. Oni tada nisu ukinuli komoru.

Naveo je još jednom kako je HGK smanjio članarinu kao i to imaju tri puta manje zaposlenih nego prije nekoliko godina: - Hoćemo li zaboraviti na Strossmayerovo naslijeđe?

Odbacio je navode oporbe da su odlaskom i rušenjem kvoruma stali na kraj presedanu da se točke oporbe miču kako vladajući žele.

- Koga da se bojim u oporbi? Koga? Kojih ljudi? Njih da se bojim? Oni bi se trebali sramiti. Trebaju objasniti ljudima na Banovini zašto nije Zakon o obnovi izglasan. Trebaju objasniti ribarima zašto danas nije izglasan isključiv gospodarski pojas. Oni su ti koji bi se trebali crveniti od srama.

Osvrnuo se i na aferu u kojoj je snimljen HDZ-ov zastupnik u razgovoru s Viktorom Šimunovićem.

O Viktoru Šimunoviću kazao je kako će on imati veliku perspektivu : - Tušek je pogriješio. On je bio prvi na listi. Tamo smo dobili pet mjesta. Tušek ima svoj saborski mandat. Ovo što je napravio je pogreška. To je toliko velika greška da ne znam koliko bi trebala biti velika zgrada da pokažem koliko je to velika pogreška. Sporno je što je uopće otišao sjesti s tim čovjekom. Ne ideš na sastanak tog tipa. Zato i on plaća tu pogrešku. Što se tiče sadržaja, nije na meni da to kvalificiram. Na meni je da kažem da tamo nije smio biti.

Podsjećamo, odluka predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da udovolji vladajućoj većini te da se glasanje o ukidanju obvezne članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori odgodi za neki drugi put, izazvala je pobunu oporbenih zastupnika koja je rezultirala rušenjem kvoruma.