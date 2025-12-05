Naši Portali
IMAO I PIŠTOLJ BEZ DOZVOLE

Sud pustio na slobodu Vukovarca koji je na Facebooku veličao četničke pjesme i vrijeđao policiju

U Vukovaru je sve manje dvojezičnih tabli
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
1/4
Autor
Branimir Bradarić
05.12.2025.
u 16:18

Kako nam je neslužbeno rečeno krivac je Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru koje nije priložilo dovoljno kvalitetne dokaze iako su ga optužili za poticanje mržnje i držanje oružja.

Prema neslužbenim ali provjerenim informacijama Općinski sud u Vukovaru donio je danas odluku o ukidanju istražnog zatvora za P.O. (50) iz Vukovara koji će danas biti pušten na slobodu iz Istražnog zatvora u Osijeku. Podsjećamo kako se radi o osobi koja je na svom profilu na Facebooku u dva navrata javnim objavama na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao policijske službenike Republike Hrvatske,a tijekom pretrage stana pronađen mu je i prepravljen plinski pištolj za koji nije imao dozvolu.

Kako nam je neslužbeno rečeno krivac je Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru koje nije priložilo dovoljno kvalitetne dokaze iako su ga optužili za poticanje mržnje i držanje oružja.

Inače, ovom Vukovarcu je ovog vikenda isticalo mjesec dana istražnog zatvora koliko mu je bilo određeno prilikom uhićenja. Ovaj Vukovarac Jean–Michel Nicoliera nakon otkrića grobnice naziva "plaćeničkim govnom", Hrvate naziva "ustašama" te piše da je "uvijek za balvane spreman". Na objavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave o uklanjanju spornih spomenika reagirao je s montažom Penave s uzdignuta tri prsta i pjesmom srpskog pjevača Baje Malog Knindže "Čuvaj mi se sine".

"Čini mi se da je ustašama teško pala "istina" o revizioniranom broju srpskih žrtava u "kombinatu" Jasenovac pa bi hteli malo da poprave taj broj. Bilo kako bilo, ja sam uvek bio i uvek ću biti za balvane spreman", "Naš brat, Danijel Hadži – Simić, kojem su određene strukture pavelićoida zabranili ulazak u Hrvatsku pre dve godine jer se, eto, bavi novinarstvom što je izgleda po zakonu NDH 2.0. zabranjeno. Pozdravljam sve pripadnike hrvatskih službi protiv kojih se "ne sme", a posebno onih 12. izuzetno rogatih s Borovske ceste…",  neki su od objava na koje smo naišli na Facebook profile P.0.

Nakon što su ga privile iz PU vukovarsko–srijemske su medijima prenijeli kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv javnog reda: Javno poticanje na nasilje i mržnju i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

AC
Ace7777
16:46 05.12.2025.

Odmah reakcija visih instanci pa dokle se puta ovakve i slicne, kaj se bojimo da nam budu rekli ne potujemo srbe, manjinu i smjeniti tuzitelja iz vukovara

LP
ljerka.p2911
17:01 05.12.2025.

Pa onda i svi mi trebamo pisati na FB takve komentare protiv srba kad je to zakonito i ne podliježe sankcijama! Valjda će netko u RH preispitati rad donositelja takve sramotne presude!!!

23
234
16:36 05.12.2025.

Sramota od sudstva kad se ovakav pušta.

