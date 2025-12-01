Ništa od velikog projekta na istoku Hrvatske: Investitori nisu uplatili 1,4 milijuna eura

Prema trenutačnoj situaciji sve su šanse kako burno najavljivan projekt rušenja, a onda i gradnje nove stambeno-poslovne zgrade na mjestu nekadašnjeg Hotela Dunav u Vukovaru neće biti realiziran i da je projekt ponovno zapao u slijepu ulicu. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček rekao je da investitori iz Švicarske, koji su se pred drugi krug lokalnih izbora fotografirali ispred ruševine nekadašnjeg Hotela Dunav, ne ispunjavaju svoje obveze koje su definirane ugovorom.

– Potpisanim ugovorom utvrđeno je da su investitori dužni osam dana nakon što građevinska dozvola bude pravovaljana isplatiti preostali iznos od gotovo 1,4 milijuna eura. Oni to nisu učinili do danas – rekao je Pavliček.

Dodaje i kako je u međuvremenu došlo do prepiske odvjetnika Grada Vukovara kao i investitora prema kojem je investitorima dan rok da preostali iznos, zajedno sa zateznim kamatama, plate u roku od mjesec dana. Od tog roka već su prošla dva tjedna tako da ako novac ne bude uplaćen, Pavliček najavljuje kako će ugovor biti raskinut.

– Smatramo to prilično neozbiljnim od investitora. Ako ne mogu platiti tih 1,4 milijuna eura, kako će onda rušiti i graditi novi objekt? Bojim se da od tog investitora neće biti ništa – rekao je Pavliček.

Napomenuo je kako je objekt nekadašnjeg hotela ipak i dalje u vlasništvu Grada Vukovara, što znači kako će se nakon raskida ugovora, ako do njega dođe, ubrzo moći početi tražiti novi investitor koji bi gradio hotel što bi bio na samom ušću Vuke u Dunav. Pavliček kaže da se radi o velikom i skupom projektu za koji će sigurno biti zainteresiranih, tim prije što su turističke brojke Vukovara iz godine u godinu sve bolje. U više navrata do sada se isticalo kako je Vukovaru prijeko potreban još jedan hotel koji bi nudio i mogućnost kongresnog turizma, što bi onda u konačnici omogućilo i da Vukovar postane središte kongresnog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Podsjećamo kako se prva informacija o rušenju nekadašnjeg hotela i gradnji novog pojavila prije nekoliko godina, ali je projekt od prvog dana nailazio na probleme. Prva ideja bila je da se na tome mjestu gradi zgrada s 55 katova u kojoj bi nekoliko katova bilo rezervirano i za Hotel Hilton. Taj je prijedlog Ministarstvo kulture odbilo pa se krenulo s novom idejom prema kojoj bi visina nove zgrade išla do 50 metara, a u njoj bi bili stanovi, hotel, poslovni objekti, restoran i drugi sadržaji. Nekoliko dana prije drugog kruga izbora za gradonačelnika dovedeni su i predstavnici investitora iz Švicarske, koji tada nisu davali nikakve izjave. Šest mjeseci poslije govori se o raskidanju tog ugovora.