Gotovac: Odluka o raskidu s Možemo nije pala s Marsa

Naravno da ću doći na sjednicu Predsjedništva i objasniti zbog čega smo raskinuli sporazum o suradnji s Možemo u Zagrebačkoj skupštini. Takva odluka nije pala s Marsa. Ona je plod diskusije koja je dugo trajala unutar zagrebačkog SDP-a. U toj odluci sudjelovali su i neki zastupnici u Skupštini i ta odluka nije mogla biti drugačija. Poručio je to za Večernji list šef zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac uoči sjednice vodstva SDP-a na kojoj se raspravlja upravo o njegovoj sudbini u stranci. Naime, Gotovcu zbog odluke Gradskog odbora zagrebačkog SDP-a kojom je u petak, dan pred stranačku konvenciju, razvrgnuta koalicija s Možemo u Zagrebu, mimo znanja Iblerovog trga i predsjednika stranke Peđe Grbina, prijeti čak i izbacivanje iz stranke.

Kako je poznato, vrh SDP-a zamjera mu ne samo soliranje već i tajming za donošenje takve odluke obzirom da je donesena u trenutku kada je HDZ u nikad težoj situaciji u proteklih šest godina. A zbog čega se javnost ponovno "zabavlja" problemima u SDP-u kao i sukobu na razini SDP i Možemo u Zagrebu umjesto da je fokus na korupcijskoj aferi u Ini i HDZ-u čiji su ljudi glavni akteri iste.

Velika politička šteta

Gotovac također ističe kako odluka nije samo njegova već da iza nje stoji i 18 članova Gradskog odbora koji su je i izglasali i kako je riječ o ljudima koji nisu u to tijelo ušli preko šalabahtera već o pojedincima koje su članovi stranke izabrali na te funkcije. Gotovac ne sumnja da su donijeli ispravnu odluku jer s Možemo već mjesecima imaju ili jako lošu komunikaciju ili gotovo pa nikakvu, a o čemu su više puta do sada i javno govorili. Uostalom, upravo zbog toga je zagrebački SDP i donio odluku da se ide u reviziju sporazuma s Možemo, a o čemu središnjica stranke zna sve.

Hoće li takvo objašnjenje zadovoljiti i članove vodstva Predsjedništva tek će se vidjeti. Ono što se ranije iz vodstva komuniciralo je da su spremni dati Gotovcu drugu šansu, ali jedino pod uvjetom da "digne ručnu" i da shvati da je stranci nanio veliku političku štetu, da dobro objasni zbog čega je radio iza leđa Predsjedništvu, posebice predsjendiku Peđi Grbinu s kojim se sastao nekoliko sati prije sjednice Gradskog odbora i kojemu niti jednom rječju nije natuknuo da slijedi raskid koalicije s Možemo u Zagrebu. Isti izvori kažu i kako Gotovac ima "rigidan" stav što se tiče Možemo i kako je uvjeren da oni nikada neće sa SDP-om ići u koaliciju na nacionalnoj razini, a zbog čega je na Iblerovom i nastala panika zbog razvrgavanja koalicijskog sporazuma s Možemo u Zagrebu te dodaje kako je malo vjerojatno da će ga naglo promijeniti što će se također od njega tražiti.

Izvori bliski Gotovcu uvjereni su kako je izbacivanje gotova stvar obzirom na reakcije koje su se, kažu, mogle vidjeti i čuti od pojedinih članova vodstva SDP-a na samoj konvenciji, a nakon što je Gotovac održao svoj govor koji je započeo rečenicom "Ništa se neće promijeniti ako se ne promijeni SDP".

Direktna prijetnja

-Napravio je Grbinu ono što je Andrej Plenković svojedobno napravio Tomislavu Karamarku kada mu je poručio da stranka ne može biti taoc jednog čovjeka. Taj njegov subotnji istup mnogi svi oni koji se vide na čelu SDP-a nakon Grbina shvatili su kao direktnu prijetnju - kaže naš izvor blizak i Gotovcu i Grbinu. Dodaje i kako je isključenje izgledno jer Gotovac nije netko sposoban "stati" kada se to od njega traži ukoliko smatra da je to što radi ispravno. Isto tako Gotovac zna da je upozoravao i Peđu Grbina i Ivana Račana na lošu suradnju s Možemo, a da su oni odbijali rješavati stvari nadajući se da će nestati same od sebe.

Isključenjem Gotovca, bude li takva odluka, postavlja se i realno pitanje što s gradskom organizacijom. Zagrebački SDP raspušten je prije nešto više od godinu i pol dana i iz njega je tada izbačeno gotovo pola članova. Provedeni su izbori i Gotovac je izabran za novog predsjednika, doslovce je doveden "na gotovo". Međutim, uz Gotovca je tada izabran i novi Gradski odbor, a većina tog tijela prošli petak je stala iza odluke o raskidanju koalicije s Možemo. Što znači da ta odluka nije samo Gotovčeva već da je većinski stav zagrebačkog SDP-a. Hoće li se organizacija sada opet raspuštati pitanje je koje se nameće jer izbacivanje Gotovca iz SDP-a očito neće promijeniti raspoloženje zagrebačkih SDP-ovaca prema Možemo.