Tomašević: Zvali smo SDP na sastanke oko svega, oni su uporno odbijali, nisu mi jasni

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i ravnatelj škole Mario Keča održali su konferenciju za medije na temu završetka radova na cjelovitoj obnovi i dogradnji škole. Nakon toga, gradonačelnik i njegovi zamjenici održavaju redovnu konferenciju za medije.

O ulaganju u obrazovanje

Ravnatelj škole Mario Keča obraća se prisutnima na otvorenju škole Ksavera Šandora Gjalskog. Keča je uputio zahvale svima zaslužnima za obnovu škole.

Cijela se škola, naime, proširila za još jednu građevinu, koja se sastoji od četiri učionice, kabineta nastavnika, zbornice, knjižnice i čitaonice, dvodijelne sportske dvorane s propisanim pratećim prostorima te brojnim drugim sadržajima. Na samome krovu dvorane predviđeno je, pak, vanjsko igralište s tribinama kao i dio krovne konstrukcije koji je zamišljen kao zeleni krov. Projekt je vrijedan oko 100 milijuna kuna, a započeo je još 2020. godine.

- Ovo je bio vrlo kompleksan građevinski zahvat i vrlo ozbiljna investicija, ali svaka kuna se isplati jer ulaganje u obrazovanje nema cijenu. Nama je prioritet ulaganje u nove škole i vrtiće. Nema mi ljepšeg posla kao gradonačelnik nego otvoriti novu školu - kazao je Tomašević dodavši da je cilj da i ostale škole poput ove dvosmjensku i čak trosmjensku nastavu zamjene nastavom u jednom smjeni.

Nakon otvaranje slijedi redovna pressica, prvi je riječ dobio zamjenik Luka Korlaet. Čestitao je izvođačima na "perfektno izvedenoj školi" pohvalivši kompletnu izvedbu radova.

- Bilo je već nekoliko otvorenja škola, prije svega cjelovito obnovljenih. Niz se nastavlja. Mogu reći da mi je ova današnja pressica posebno bliska i dirnut sam jer kao što je ravnatelj rekao bio sam dosta involviran u proces i jako sam zadovoljan. Trajalo je, ali se radi o zaista izuzetno složenom projektu - dodao je.

O GUP-u

Korlaet je spomenuo i kako je pokrenut proces izmjena i dopuna GUP-a Sesveta i Zagreba.

- Već smo prikupili sve inicijative Vijeća gradskih četvrti i to svih Vijeća i pokrenuta je sada stručna rasprava i pozivamo sve dionike da se uključe. Obrazac je dostupan na stranicama Društva arhitekata i traje do 23. rujna. Druga bitna informacija je javna tribina koja će se održati 21. rujna u 18 sati. Pozivam sve zainteresirane stručnjake da dođu tamo i daju svoj obol planskim dokumentima u nastanku. To su dokumenti koji u presudnom smislu adresiraju razvoj grada, od prometa do stanogradnje i svega ostalo. Želimo definirati nedvosmislena urbana pravila kako bismo spriječili neželjene događaje u prostoru - rekao je Korlaet.

Natječaj za pročelnike

Javnosti se sada obraća zamjenica Danijela Dolenec.

- U tijeku je popunjavanje pročelničkih pozicjia. Sutra raspisujemo natječaj za pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo. Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, a vrijedi 15 dana. Ovo je jako važan i velik ured. - rekla je Dolenec i otvorila konferenciju za ostala pitanja.

O sukobu sa SDP-om

- Što se tiče koalicije rekao da nije jasno što SDP želi. Mi smo i dalje otvoreni za reviziju sporazuma i spremni smo na to i dalje. O svemu će se ovih dana morati očitovati i gradski i nacionalni SDP. Jučer je sjednica skupštine završena i nije nam jasno što želi SDP -

Trebate li žetone i imate li većinu?

- Rekao sam jasno da smo sve točke na dnevni red stavili u dobroj vjeri i očekujemo da zastupnici glasaju po savjesti kakva će suradnja biti dalje to će se vidjeti ovih dana -

Je li bila loša komunikacija?

- To je netočno, znali smo po 4 sata razgovarati s njima i odgovarati na sva pitanja. Mi smo, štoviše, više puta posljednjih tjedana tražili sastanak s njima, ali oni su to odbijali. Ako je njima kredit za Holding bio problem, onda ne znam zašto je šef Gradskog SDP-a glasao za taj dnevni red. To su teze koje ne drže vodu. Nisu informirani, a ne žele se informirati?

Kako vam izgleda nacionalni SDP, hoćete li surađivati s njima?

- Otvoreni smo za suradnju na svim razinama. Ništa ne očekujem od drugih stranaka i ne želim se miješati u tuđe unutarstranačke sukobe - kazao je Tomašević i rekao kako se on novih izbora, ako će biti potrebni, ne boji.

- Mislim da je loša komunikacija kada vaš partner jednostrano raskine sporazum o suradnji, vi o tome doznate iz medija i onda vas predsjednik Gradske organizacije nazove dva dana kasnije da vam to kaže. Mi smo ih zvali na sastanke oko svega. Ovo nije zaduživanje Holdinga, nego refinanciranje, samo 8% je novo zaduženje, o tome smo SDP obavijestili još u lipnju i najavili da će biti to točka u rujnu, ali budući da se radi o osjetljivoj temi nismo mogli ranije reći uvjete. - dodao je.

O boksevima za otpad

- Svatko može kupiti bokseve od firme koje želi. Bio je javni poziv. Postoji tipski standardizirani projekt koji je Ministarstvo odobrilo. Postoje četiri tvrtke koje su te bokseve izradili i one su spremne. Bilo koja zgrada bilo koju firmu može uzeti, ovo nije javna nabava. Sadašnje cijene se kreću oko 20 tisuća kuna po jednom boksu koji je dovoljan za negdje 35 stanova.

Koliko će trebati bokseva?

- To je dinamičan proces i teško je reći jer sve više suvlasnika nam se javlja i nakon što su se odlučili za bokseve su se predomislili i ipak vraćaju bokseve u svoje smetlarnike. Bilo je 4 tisuće pregleda koji su htjeli vidjeti zadovoljavaju li njihove kapacitete. Boksevi su zadnja opcija koju mi želimo. Primarno želimo da vratimo spremnike na zemljišta zgrada - dodao je Tomašević

O robotaksijima

Novinari su pitali Tomaševića je li konzultirao VGČ oko robotaksija na Knežiji.

- Svi su konzultirani za to zemljište i to nije bilo ni u planu kao zelena površina - dodao je.

O plinu

- Smatram da je jako loše regulirano tržište plina, ali to je odgovornost regulatora. GPZO nije mogao kupiti veće količine plina jer bi morao plaćati financijske penale - istaknuo je.

Što će biti s korisnicima koji se žele priključiti GPZO?

- Blizu smo rješenja s ministrom i Vladom i ne možemo dozvoliti da 50 tisuća korisnika da ostanu bez plina 1.10, ali bome ne možemo dozovoliti niti da 300 tisuća korisnika ostane bez plina - rekao je Tomašević i dodao da će rješenje uskoro biti objavljeno.

O dugovima

Gradonačelnik je podsjetio da je nova uprava vratila više od milijardu kuna državi i banci. Unatoč krizi i inflaciji radimo velike korake da se financijsko stanje stabilizira, zaključio je Tomašević

Pitanja će, očekuje se, biti nikad više, budući da je iza Tomaševića burna skupština na kojoj je usvojena odluka o jednom od najvećih zaduženja Zagrebačkog holdinga koje će se većim dijelom koristiti za refinanciranje duga. Svejedno, oporba je kritizirala taj Tomaševićev potez, a dostava dokumenata o zaduženju desetak minuta prije sjednice naljutila je i koalicijske partnere iz SDP-a koji su raskinuli suradnju.

Ipak, vlast je uspjela zasada preživjeti krizu jer se učer na Skupštini ipak skupila većina potrebnih ruku.

- U petak je gradski odbor SDP-a izglasao odluku o prekidu sporazuma s našim partnerima. O tome nismo imali nikakvu informaciju prije gradskog odbora, a o svemu smo saznali iz medija. I ne samo to, štoviše, tek dva dana nakon te odluke me nazvao predsjednik gradskog odbora da bi mi priopćio razloge odluke koju smo vidjeli iz medija. To nije ni partnerski ni korektno ponašanje, rekao je jučer Tomašević.

Naveo je da su oni javno rekli da su spremni razgovarati, ali da do njih nije došlo jer ih SDP nije inicirao.

Komentirao je i kritike na novu zadužnicu Holdinga.

- Po novom ispada da je problem u kreditu koji Zagrebački holding diže i ponovno se plasira teza da se radi o novom zaduživanju od milijardu i 800 milijuna kuna. Ne radi se o novom zaduženju. Radi se o starom zaduženju koje smo zatekli kad smo došli na vlast, novcu koji je već potrošen od strane prijašnje Uprave Zagrebačkog holdinga. Dočekalo nas je kao i novu Upravu holdinga oko milijardu kuna kratkoročnih kredita koji su se trebali vratiti u roku od godinu dana. Imate Holding koji ima prihode na godišnjoj razini od četiri milijarde kuna. Imate 4 milijarde kuna i poslujete s gubitkom i obećate bankama da ćete vratiti milijardu kuna u roku godinu dana. U kojem svijetu je to održivo? Ovo je suglasnost za refinanciranje već postojećeg zaduženja, rekao je Tomašević.

Ponovio je kako je samo 8 posto zadužnice novi kredit, dok je 92 posto refinanciranje starog.

Tomašević je kazao da je jedan od raskida sporazuma u petak jer su točke dnevnog reda, među kojima je i ona o zaduženja, došle devet minuta prije početka skupštine.

- Želim pitati predsjednika gradske organizacije, zašto je on glasao da se to uvrsti u dnevni red? Glasao je zato što smo se tako dogovorili, rekao je Tomašević.