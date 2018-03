Postoji li i od kada tajna veza Zelića, GONG-a i SDP-a?

Prelazak Dragana Zelića iz GONG-a u SDP na mjesto izvršnog tajnika etički je rizičan politički transfer, jedan od najkontroverznijih još otkad je sindikalac Boris Kunst karijeru nastavio u HDZ-u. Ne samo zato što je GONG nestranačka udruga, nego i zato što je Zelić s još jednim članom GONG-a prije nešto više od mjesec dana bio kandidat SDP-a za člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Jesu li Zelić, GONG i SDP već tada bili u sukobu interesa, odnosno postoji li i od kada neka tajna veza među njima? Naime, kandidat za člana Povjerenstva ne samo da ne smije biti član političke stranke, već to ne smije biti čak u proteklih pet godina. Zelićevim angažmanom ubrzo nakon neuspješne kandidature na državnu funkciju i SDP se kompromitirao jer to baš i nije u duhu zakonske odredbe koja inzistira na nestranačju. Formalno, Zelić je član SDP-a od subote, ali postavlja se pitanje s kojih je pozicija stvarno djelovao u GONG-u. Recimo kad je ne tako davno govorio da se demokracija u Hrvatskoj svakog dana približava demokraturi, odnosno defektnoj demokraciji. Ili, nisu li s pravom on i GONG optuženi da vode kampanju za Milanovića inzistirajući na prijevremenim izborima. Nije li bilo licemjerno od njega kad je nekim članovima DIP-a, premda njima zakon to (nažalost) dopušta, prigovarao što su “preko noći postali nestranački” ili kad je govorio o “razgradnji neovisnih institucija”...

Neki portali vijest o transferu popratili su egidnom opaskom “GONG pokazao pravo lice”, odnosno “lagao je 17 godina”. GONG-u transfer nije sporan. Pod naslovom “Politički aktivizam na drugačiji način” danas su objavili oproštajni intervju sa Zelićem ne navodeći da je izvršni tajnik SDP-a, uz relativizirajuću opasku “imamo već nekoliko bivših gongovaca u raznim strankama”. Zelić u intervjuu kaže da su u stranci veće mogućnosti pridonošenja pozitivnim društvenim i političkim promjenama, a iskustvo iz civilnog društva bit će mu dragocjeno “jer ono nosi i određeni sustav vrijednosti, način rada i shvaćanje kakva bi politika trebala biti, ali i kakva jest”. I na naše pitanje uzvratio je da ne smatra da je njegov prelazak u SDP udar na ugled GONG-a.

– Mislim da svi građani trebaju biti politički aktivni, no jedno je djelovanje kroz udrugu, a drugo kroz stranku. Ovo je nastavak mog političkog djelovanja, uvijek sam bio sklon socijaldemokraciji. Svojim znanjem i iskustvom kroz stranački rad želim pridonijeti daljnjoj demokratizaciji Hrvatske – kazao nam je Zelić. Funkciju u SDP-u obavljat će volonterski, a plaću će dobivati u Saboru, gdje ga stranka namjerava zbrinuti u svojem Klubu zastupnika pa će biti na državnoj plaći.

Zelić ističe da će biti zaposlen u okviru broja savjetnika na koje Klub ima pravo.

Račan je SDP doveo na vlast, no njegov rezultat nije bio ni blizu Milanovićevom: