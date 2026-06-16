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NEOBIČAN POKUŠAJ

FOTO Figurica s likom izbornika Zlatka Dalića postala je viralni hit na društvenim mrežama

Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.06.2026.
u 19:29

Većina tih pokušaja prikaza nije realna i riječ je o crtanom ili animiranu prikazivanja lika, no neke sličnosti ipak trebaju postojati

Simpatični redizajni poznatih osoba postali su popularni i u nogometnom svijetu, no nisu svi pokušaji uvijek nešto uspješni. To je dokazao jedan korisnik platforme X-a, koji je podijelio figuricu hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, no publika je istaknula kako mu uopće ne liči.

Većina tih pokušaja prikaza nije realna i riječ je o crtanom ili animiranu prikazivanja lika, no neke sličnosti ipak trebaju postojati. Međutim, figurica našeg izbornika Zlatka Dalića nema gotovo nikakve sličnosti sa stvarnošću pa je stoga postala predmet komentiranja zbog toga.

Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026. Vatreni Zlatko Dalić

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