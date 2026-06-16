FOTO Figurica s likom izbornika Zlatka Dalića postala je viralni hit na društvenim mrežama

Simpatični redizajni poznatih osoba postali su popularni i u nogometnom svijetu, no nisu svi pokušaji uvijek nešto uspješni. To je dokazao jedan korisnik platforme X-a, koji je podijelio figuricu hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, no publika je istaknula kako mu uopće ne liči.

Većina tih pokušaja prikaza nije realna i riječ je o crtanom ili animiranu prikazivanja lika, no neke sličnosti ipak trebaju postojati. Međutim, figurica našeg izbornika Zlatka Dalića nema gotovo nikakve sličnosti sa stvarnošću pa je stoga postala predmet komentiranja zbog toga.

#hrvatibezkonteksta pic.twitter.com/4CsmE1B34r — Hrvati bez konteksta (@utjecajnik) June 6, 2026