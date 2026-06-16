FOTO Figurica s likom izbornika Zlatka Dalića postala je viralni hit na društvenim mrežama

Simpatični redizajni poznatih osoba postali su popularni i u nogometnom svijetu, no nisu svi pokušaji uvijek nešto uspješni. To je dokazao jedan korisnik platforme X-a, koji je podijelio figuricu hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, no publika je istaknula kako mu uopće ne liči.
Većina tih pokušaja prikaza nije realna i riječ je o crtanom ili animiranu prikazivanja lika, no neke sličnosti ipak trebaju postojati. Međutim, figurica našeg izbornika Zlatka Dalića nema gotovo nikakve sličnosti sa stvarnošću pa je stoga postala predmet komentiranja zbog toga.
#hrvatibezkonteksta pic.twitter.com/4CsmE1B34r
#hrvatibezkonteksta pic.twitter.com/4CsmE1B34r— Hrvati bez konteksta (@utjecajnik) June 6, 2026
Trening hrvatske nogometne reprezentacije
E1 Dubrovnik GP
FOTO Rafael Nadal, LeBron James, Andrej Plenković te brojni drugi poznati pratili su modnu reviju ove domaće dizajnerice
SENZACIJA
FOTO Seksi navijačica BiH zaludjela je internet! Kaže da je sramežljiva, no pogledajte što objavljuje
VELIKA PROMJENA
FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 157 kila, imala je više operacija, a iznenadit će vas kako danas izgleda
PRIMJER IZ PRAKSE