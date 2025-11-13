Gdje se skriva Putin? Radio Slobodna Evropa došla je do zapanjujućih otkrića.

Kremlj godinama obmanjuje javnost o stvarnoj lokaciji predsjednika Vladimira Putina, piše Radio Slobodna Evropa. Njihova istraga pokazala je kako Kremlj koristi gotovo tri identična ureda u različitim dijelovima Rusije. Istraživačka jedinica Systema otkrila je da su se sastanci, za koje se tvrdilo da su održani u blizini Moskve, zapravo održavali u Sočiju ili Valdaju. Od početka rata u Ukrajini i pojačanih napada dronovima, Putin sve češće boravi u tim mjestima.

Televizijski prilog iz listopada 2020. godine pokazuje Putina koji prilazi vratima svog ureda u Novo-Ogarjovu, glavnoj predsjedničkoj rezidenciji. Međutim, upravo taj detalj je razotkrio obmanu. Istraga je utvrdila kako položaj kvake na vratima i nekoliko drugih elemenata dokazuju da je snimka nastala 1500 kilometara južnije od Moskve, u gotovo identičnom uredu u Sočiju.

Systema, ruska istraživačka jedinica Radija Slobodne Europe, otkrila je da postoje čak dvije vjerne kopije Putinovog ureda iz Novo Novo-Ogarjova. Jedan se nalazi u Sočiju, a drugi u Valdaju. Potonji je gradić kraj jezera, otprilike na pola puta između Moskve i Sankt Peterburga. Putin preferira to mjesto zbog toga što se nalazi u šumovitom području.

Postavlja se pitanje i o točnom vremenu održavanja sastanaka koje Putinova administracija objavljuje. Systema je ranije u kolovozu objavila izvješće u kojem stoji kako je najmanje pet sastanaka, za koje se tvrdilo da su održani u travnju ili svibnju, zapravo snimljeno mjesecima ranije. S tom obmanom se nastavilo i ove jeseni. Naime, od kolovoza je objavljeno najmanje sedam starih snimki za koje se tvrdi da su nove.

Do otkrića o tri identična ureda istraživači su došli nakon pregledavanja više od 700 videozapisa i fotografija koje je objavio Kremlj. Također su to utvrdili i analizom procurjelih putnih evidencija osoba iz Putinova okruženja, pripadnika osiguranja i novinara državne televizije koji ga prate.

Posebnu pažnju im je privukla snimka iz 2020. godine. Naime, nakon detaljne analize snimke utvrdili su kako je kvaka na vratima u uredu u Novo-Ogarjovu postavljena niže od spoja zidnih panela, dok se na snimci iz 2020. godine vidi kako je kvaka postavljena nekoliko centimetara više. Time su utvrdili da je snimka nastala u Sočiju.

Putin has 3 identical offices his residences to hide where he is when he goes on TV.



But a cascade of tiny details gives the whole thing away.



Light switches, door handles, wood patterns & wall seams.



Truly epic OSINT.



h/t @alburov pic.twitter.com/KjnNIB7bKI — John Scott-Railton (@jsrailton) November 11, 2025

I ostali detalji upućuju na to da Kremlj laže poput: uzoraka na Putinovim kravatama, oblika postolja za televizor, nijansi površine stola i strukture drvene posude za dokumente na stolu. Systema je potvrdila svoja otkrića o Putinovoj stvarnoj lokaciji analizirajući putne dokumente. Pa je tako otkrila da je novinar Sergej Briljov letio iz Sočija za Moskvu 27. kolovoza, na dan kada je intervju emitiran na državnoj televiziji.

Procurjeli dokumenti ruske državne televizije pokazuju da je poznati novinar Pavel Zarubin, koji prati Putina, često putovao u Soči i donosio snimke koje je Kremlj predstavljao kao da su nastale u Novo-Ogarjovu. U jednom slučaju, član predsjedničkog osiguranja proveo je noć u Sočiju upravo u vrijeme kada je snimljen materijal s Putinom za koji se tvrdilo da je nastao u blizini Moskve.

Korištenje rezidencije u Sočiju, Bočarov Ručej, datira još iz sovjetskih vremena. Putin je ondje tijekom godina ugostio brojne svjetske lidere. Tijekom pandemije bolesti covid-19, otprilike trećina sastanaka navodno održanih u Novo-Ogarjovu zapravo se odvijala u Sočiju. Putin je također provodio puno vremena u Valdaju, gdje je održavao sastanke u uredu koji izgleda gotovo identično onima u blizini Moskve i u Sočiju.

Nakon početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, Vladimir Putin sve više preferira izoliranu rezidenciju u Valdaju. Godinu dana nakon invazije se praktički povukao iz Bočarovog ručeja, a analiza snimki i materijala koje je prikupila Systema pokazuje da su gotovo svi sastanci za koje je Kremlj tvrdio da su tijekom 2025. održani u Novo-Ogarjovu zapravo snimljeni u Valdaju.

To pokazuju vizualni detalji poput: položaja spojeva na zidu iza Putinove stolice, termostatskog prekidača postavljenog u sredinu zidnog panela, oblika postolja za televizor i uzorka na drvenoj posudi za dokumente. Ti detalji dosljedno odvajaju Valdaj od Novo-Ogarjova i Bočarovog ručeja. U Valdaju je 2016. izgrađen i paviljon za sastanke na mjestu nekadašnjeg teniskog terena, a radove je izvela ista tvrtka koja je renovirala Putinove druge rezidencije.

Systema je na temelju tih tragova utvrdila i da su pojedini stariji sastanci koji su se predstavljali kao održani u Novo-Ogarjovu, poput sjednice vlade tri dana nakon požara u trgovačkom centru u Kemerovu 2018., u kojem je poginulo više od 60 ljudi, zapravo bili snimljeni u Valdaju.

Tjednima prije invazije, Putin je razgovarao putem videolinka s tadašnjim američkim predsjednikom Joeom Bidenom. Razgovor je vodio iz Sočija, nakon čega je prešao u Valdaj. Tamo je tijekom prvih tjedana rata održao najmanje 12 sastanaka. Između siječnja i kraja rujna ove godine, 29 od 30 njegovih pojavljivanja u tom uredu također je snimljeno u Valdaju. Satelitske snimke Maxara pokazuju raspoređene protuzračne sustave oko rezidencije, a ruska redakcija Radija Slobodna Europa izvijestila je da ih je u okolici postavljeno 12, uglavnom Pantsir-S1.

Since launching the full-scale invasion of Ukraine, Putin has mostly hidden away at Valdai, a heavily guarded forest retreat. Satellite images by @vantortech show 12 air-defense systems, including Pantsir-S1 launchers, protecting the secluded compound.

4/7 🧵 pic.twitter.com/EGi9AGcWfk — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 11, 2025

Sociolog Konstantin Gaaze, koji proučava ruski autoritarizam, kaže da je razlog Putinova povlačenja jasan. "To je, naravno, stvar sigurnosti", rekao je Gaaze. Pojačane mjere obrane u elitnom moskovskom predgrađu Novo-Ogarjova privukle bi previše pozornosti, dok je Bočarov ručej u Sočiju izložen zbog položaja na uzvišenju. Valdaj je, naprotiv, znatno skrovitiji i lakši za osigurati.

Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pročitao je pitanja koja mu je Systema poslala prije objave, ali nije odgovorio. Još od 2020.godine negirao je izvješća da Putin ima dva gotovo identična ureda. Međutim, administracija nikada nije komentirala dokaze da je javnost godinama bila obmanjivana o lokacijama na kojima su održane stotine sastanaka.