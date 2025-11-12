Ruska tajna flota paralizira Europu? 'Nije slučajno da se događa upravo sada. Poruka je jasna'

Europa je na oprezu. Misteriozni dronovi prelijeću nuklearne elektrane, vojne baze i zračne luke, uzrokujući kaos i sigurnosne alarme. Belgija je posljednja meta u nizu incidenata koji, prema obavještajcima i ministrima obrane, nose jasan ruski potpis – kampanju hibridnog rata usmjerenu na odvraćanje zapadne podrške Ukrajini. Pet bespilotnih letjelica viđeno je iznad nuklearne elektrane Doel u blizini Antwerpena. "U početku smo otkrili tri, ali onda ih je bilo pet. Letjeli su oko sat vremena", izjavio je glasnogovornik tvrtke Engie, operatora postrojenja. Iako nije bilo sigurnosnih prijetnji, elektrana je projektirana da izdrži udar putničkog aviona poput Boeinga 737. Zračna luka Liège, ključno logističko čvorište za teret prema Ukrajini, morala je obustaviti promet zbog višestrukih viđenja dronova. Belgijska vlada sada očekuje raspoređivanje britanskih, francuskih i njemačkih jedinica za borbu protiv dronova, posebno oko vojne baze Kleine Brogel, gdje su smješteni novi borbeni zrakoplovi F-35. "Rusija je očito vjerojatan osumnjičenik", izjavio je belgijski ministar obrane Theo Francken. Njemački kolega Boris Pistorius bio je izričitiji: "Ovo je poruka: 'Ne dirajte zamrznutu rusku imovinu'. Belgija upravo odlučuje o transferu 140 milijardi eura za ukrajinsku obranu. Svi vidimo tu vezu", piše Telegraph.

Obrazac se ponavlja. Krajem rujna, neposredno prije objave o prodaji 150 borbenih zrakoplova Gripen Ukrajini, dronovi su viđeni iznad Malmöa, Lunda i pomorske baze Karlskrona. Dana 6. studenoga, zračna luka Göteborg-Landvetter zatvorena je na nekoliko sati, deseci letova su otkazani ili preusmjereni. "Vrijeme incidenata nije slučajno", kaže Justin Crump, direktor obavještajne tvrtke Sibylline. "Ovo je sofisticirana operacija s minimalnim rizikom, a maksimalnim poremećajem", kazao je.

The Telegraph je, koristeći podatke praćenja brodova, povezao niz incidenata s tankerom iz ruske „tajne flote“. Brod je 22. rujna bio 90 kilometara od Kopenhagena kada je zračna luka obustavila rad. Sljedeća tri dana, dok je plovio duž danske obale, zatvorene su još četiri zračne luke. Dronovi su viđeni i iznad vojnih baza Skrydstrup i Karup. Danska je tada bila u procesu izmjene zakona kako bi dopustila ukrajinskom proizvođaču oružja izgradnju tvornice raketnog goriva na svom teritoriju.

Baltička zemlja, na prvoj crti između NATO-a i Rusije, ide korak dalje. Dana 17. listopada estonske snage oborile su dron iznad vojne baze Reedo, gdje su stacionirane američke trupe. Ostaci nisu pronađeni. Krajem mjeseca zabilježeni su preleti iznad baza s britanskim tenkovima Challenger 2. U Oslu je zračna luka 22. rujna imala iste probleme kao Kopenhagen – ruski tanker bio je u blizini. Norveška policija prekinula je istragu zbog „nedostatka dokaza“, ali je nabavljena britanska oprema za borbu protiv dronova nakon 39 viđenja u mjesec dana. Njemačka bilježi slične incidente godinama. Ove jeseni dronovi su viđeni iznad Kiela, Münchena, Erdinga, Geilenkirchena (NATO baza) i Berlina-Brandenburga. Ruski brodovi „sjena“ pratili su obalu Sjevernog mora.

Iako nema konačnih dokaza, Moskva vjerojatno koristi kriminalne mreže za operacije, a obavještajni krugovi su jednoglasni: Ovo je ruska kampanja. "Nije slučajno da se događa upravo sada, kada Europa odlučuje o milijardama za Ukrajinu", kaže Crump. "Ovo je eskalacija hibridnog rata – jeftina, učinkovita i teško dokaziva", dodao je. NATO i EU suočeni su s novim izazovom, kako obraniti zračni prostor od nevidljivog neprijatelja koji ne puca, ali paralizira. Belgija, Švedska, Danska, Estonija, Norveška i Njemačka sve su na meti. A sljedeća odluka o pomoći Kijevu mogla bi donijeti i nove dronove.