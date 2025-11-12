Ruski prodor o kojem nitko ne govori: 'Ukrajina se povlači, Zaporižje pod prijetnjom'

Dok su pozornost Ukrajine, Rusije i svijeta posljednjih tjedana bile usmjerene na dramatične događaje u bitci za Pokrovsk, ruske snage ostvaruju sve veće uspjehe na manje zapaženom, ali strateški važnom dijelu bojišta, na spoju Zaporiške i Dnjipropetrovske oblasti. Kako piše Kyiv Independent, riječ je o sektoru koji je godinama bio zapostavljen, ali sada postaje sve važniji za cjelokupnu obranu juga Ukrajine.

Jučer, istoga dana kada su se snimke ruskih konvoja probijale kroz maglu pri ulasku u Pokrovsk, ukrajinska vojska priopćila je povlačenje iz pet sela sjeverno od grada Huljajpola u Zaporiškoj oblasti. To povlačenje, uz gubitak naselja Uspenivka i Novomikolaivka, označava značajnu promjenu tempa borbi na tom dijelu fronte.

Prema podacima ukrajinske analitičke organizacije Deep State, gotovo 70 posto ruskih teritorijalnih dobitaka u listopadu ostvareno je upravo na području istočne Zaporiške i Dnjipropetrovske oblasti, iako se ondje vodi tek oko 16 posto ukupnih ruskih napadnih operacija. To pokazuje da Rusija uz relativno male resurse osvaja nesrazmjerno velik teritorij, iskorištavajući slabosti ukrajinske obrane. Područje poznato kao „Divlje polje“, prostrane, slabo naseljene ravnice na spoju triju oblasti, kroz povijest je bilo poprište sukoba Kozaka, Tatara i kasnije anarhističkih pokreta. Danas se to povijesno „ničije tlo“ ponovno pretvara u žarište vojnog pritiska.

Ukrajinska obrana ondje već dugo ima nizak prioritet, budući da regija nema velika urbana središta niti neposrednu stratešku važnost kao Donbas. No sada, kada ruske snage napreduju prema Huljajpolu i Pokrovsku, posljedice zanemarivanja tog sektora postaju ozbiljne. Stručnjaci upozoravaju da bi, ako se ruski pritisak nastavi, cijela zaporiška fronta mogla biti ugrožena, što bi dugoročno otvorilo put prema samom gradu Zaporižju.

Trenutačno ondje djeluje tek nekoliko slabijih mehaniziranih i teritorijalnih brigada, uz ograničenu podršku bespilotnih jedinica. Situaciju dodatno otežavaju loša koordinacija i česta povlačenja koja onemogućuju stabilizaciju obrambene crte.

Kako navodi Kyiv Independent, gubici u ovom području predstavljaju jasan znak preopterećenosti ukrajinskih oružanih snaga, koje se bore s manjkom ljudstva i nemogućnošću da učinkovito pokriju čitavu dugu bojišnicu. Dok se većina resursa koncentrira na obranu Donbasa, jug zemlje postaje sve ranjiviji.

Ukoliko se ruski napredak nastavi i tijekom zime, Moskva bi se mogla naći u poziciji da zaobiđe ukrajinsku obranu u Zaporiškoj oblasti te time otvori novi strateški pravac prema zapadu. Iako osvajanje Zaporižja trenutačno nije realno, već i njegovo dovođenje u domet ruskih dronova imalo bi teške posljedice za Ukrajinu.