FOTO Objavljene nove karte s bojišnice: Je li blizu pad ovog strateškog grada?

Rusko napredovanje prema Pokrovsku i dalje je relativno sporo, što se djelomično pripisuje kontinuiranim intenzivnim ofenzivnim operacijama ruskog vojnog zapovjedništva duž cijele bojišnice. Institut za proučavanje rata (ISW) zabilježio je znatno manje geolociranih snimaka ruskih pomaka u i oko Pokrovska početkom studenog 2025., u usporedbi s potvrđenim napredovanjem krajem listopada iste godine. Ipak, snimke od 10. i 11. studenog pokazuju ruske pomake u jugoistočnom Pokrovsku te manje napredovanje u jugoistočnom Mirnohradu (istočno od Pokrovska).

Ruski milblogeri izvještavaju o napredovanju sjeverno, sjeveroistočno i istočno od Pokrovska, kao i prema zapadnom Mirnohradu iz Pokrovska, te istočno, sjeveroistočno i unutar istočnog Mirnohrada. Također su tvrdili da su ruske snage napredovale kod Krasnog Lymana (sjeveroistočno), Sukhija Jara (jugoistočno), Kotlina i Udačne (jugozapadno od Pokrovska), iako su opovrgnuli značajnije napredovanje sjeverozapadno od Pokrovska prema Hryshyneu iz Rodinskog. Ruske snage nastoje zatvoriti ukrajinski džep u smjeru Pokrovska napredovanjem na sjevernom krilu džepa blizu Rodinskog, gdje predstavljaju najveću prijetnju okruženju. Unatoč uspješnim operacijama zračnog presretanja (BAI) i infiltracijskim misijama usmjerenim na slabljenje ukrajinske obrane i logistike u Pokrovsku i Mirnohradu, ruske snage očito se bore s provođenjem uspješnih kopnenih napada za zauzimanje i zadržavanje dodatnog teritorija.

Urbani teren Pokrovska i Mirnohrada nepovoljan je za mehanizirane, motorizirane ili masovne pješačke napade namijenjene širenju kontrole, za razliku od infiltracijskih misija. Ruske snage također se suočavaju s izazovima u proširenju logistike, što bi olakšalo konsolidaciju položaja i akumulaciju ljudstva za daljnje napade pješaštvu koje se već infiltriralo u Pokrovsk. Vrlo je vjerojatno da će ruske snage zauzeti Pokrovsk i Mirnohrad, no to će vjerojatno zahtijevati više vremena i žrtava nego da je rusko vojno zapovjedništvo preusmjerilo više resursa s drugih dijelova fronte, kaže se u anlizi ISW-a. Rusko zapovjedništvo odlučilo je istovremeno održavati više ofenzivnih operacija diljem bojišnice, uključujući sjevernu Harkovsku oblast (Vovčansk i Veliki Burluk), istočnu Harkovsku oblast (Kupjansk), sjeveroistočno od pojasa utvrda u Donjeckoj oblasti (Siversk), blizu tromeđe Donjeck-Dnjepropetrovsk-Zaporiška oblast (Velikomihajlivka) te u istočnoj Zaporiškoj oblasti (Huljajpolje).

Ruske snage su se veći dio rata borile s održavanjem istovremenih ofenzivnih operacija na pravcima koji se međusobno ne podržavaju. Uporno posvećivanje ljudstva i resursa raznim smjerovima i žestoki napredak, umjesto prioritiziranja resursa za smjer Pokrovska, produžit će rusku kampanju zauzimanja Pokrovska. Rusko vojno zapovjedništvo pokazalo se spremnim tolerirati značajne gubitke i vrijeme potrebno za takve kampanje. Moguće je da se rusko zapovjedništvo boji da bi smanjenje prisutnosti ruskih snaga ili tempa ofenzivnih operacija bilo gdje drugdje na ratištu moglo ukrajinskim snagama pružiti priliku za napredovanje ili premještanje snaga. Rusko vojno zapovjedništvo vjerojatno također nastoji održati privid značajnog napredovanja ruskih snaga diljem bojišnice, suprotno stvarnosti na terenu, a preusmjeravanje snaga i sredstava s nekih područja fronte u mjeri potrebnoj za brzo slamanje ukrajinskog džepa u smjeru Pokrovska potkopalo bi ovu rusku narativu, stoji u analizi ISW-a.

Pokrovsk je bitna strateška točka jer se nalazi na važnoj cestovnoj i željezničkoj žili kucavici. Pokrovsk je sada uglavnom napušten, ali je imao značajnu stratešku ulogu za ukrajinsku vojsku tijekom rata. Prije ruske invazije grad je imao oko 60.000 stanovnika. Nalazi se blizu jedinog ukrajinskog rudnika koji proizvodi koksni ugljen, vitalan za čeličanu industriju. Ali tamo nema proizvodnje ugljena od početka godine, kada je počela evakuacija stanovništva. Njegov gubitak mogao bi otvoriti put ruskim snagama da napreduju prema središnjoj regiji Dnipropetrovsk.