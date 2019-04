Fred Matić i Boris Lalovac: Saudijci su nas primili kao Tita

Moja je životna želja jednog dana postati veleposlanik Hrvatske u Saudijskoj Arabiji jer još uvijek ne mogu sabrati dojmove svog sedmodnevnog posjeta toj zemlji – kazao je za Večernji list saborski zastupnik Fred Matić, koji je bio na čelu hrvatske parlamentarne delegacije koja je posjetila Saudijsku Arabiju, podijelivši s nama svoje doživljaje i iskustva koja je stekao u zemlji koja slovi kao najkonzervativnija i najzatvorenija na svijetu, gdje se najviše krše ljudska prava.

“U Hrvatskom saboru postoje skupine prijateljstva s gotovo svim zemljama na svijetu. Kada su se ljudi prijavljivali za koju bi zemlju bili u skupini, vidio sam da su, naravno, svi saborski zastupnici poletjeli prema Americi, Kanadi, Norveškoj, Japanu, prema najjačim zemljama, međutim mene je fasciniralo i oduševljen sam što sam među rijetkima koji su se prijavili za Saudijsku Arabiju. Za mene je to jedan drugi svijet koji sam želio upoznati, prvenstveno teorijski, a onda mi se pružila prilika da je upoznam i u praksi”, objašnjava Matić kako je uopće dospio u Saudijsku Arabiju.

– Čovjek će u životu lako otići u Ameriku, Kanadu, Japan... ali u Saudijsku Arabiju uistinu teško. Posrećilo mi se da je od 2. do 4. listopada 2017. tu bilo saudijsko izaslanstvo hrvatsko-saudijskog prijateljstva. Došlo je 10 predstavnika i to je bio moj prvi dodir s tom zemljom. Oni su bili predstavnici vijeća Šure (savjetodavno tijelo kralja). Na prvi pogled izgledali su nepristupačno, ali kada se s njima počneš družiti, vidiš da su to zapravo fantastični ljudi. Kada su bili ovdje u Hrvatskoj, poveo sam ih u obilazak Zagreba, Plitvičkih jezera, Opatije i Rijeke te Vukovara.

Tako da su obuhvatili gotovo cijelu Hrvatsku. Hrvatski sabor godišnje posjeti pet izaslanstava drugih zemalja. Malo mi se posrećilo, malo sam i lobirao, a kolege su me i podržali, da naše izaslanstvo krajem prošle godine posjeti Saudijsku Arabiju – kazao je Matić ističući da je predvodio naše izaslanstvo u tu zemlju u koju su, osim njega, išli saborski zastupnici SDP-a Boris Lalovac te iz HDZ-a Sunčana Glavak i Marijana Balić, potpredsjednik mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj Mevludin Arslani kao prevoditelj te Mario Katalinić, stručni tajnik Hrvatskog sabora.

– Prije samog odlaska morali smo se upoznati s osnovnim običajima i pravilima te zemlje. Da se, između ostalog, ne smijemo rukovati sa ženama te da žene u našem izaslanstvu moraju biti prikladno obučene i kosu prekriti maramom – govori Fred Matić koji je bio šokiran nakon slijetanja i dočeka na zračnoj luci u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu.

– Teško je riječima opisati kako su nas Saudijci dočekali. Kada netko nekog lijepo dočeka, uvijek kažem dočekali su ga kao Tita, e tako su i nas dočekali Saudijci, kao Tita. Osjećao sam se kao najveća zvijezda. Nikada u životu, ni kao ministar ni kao saborski zastupnik nisam bio dočekan na takav način. Svaka druga rečenica njima je bilo pitanje je li sve u redu, ima li kakvih problema... Shvatio sam da je kod njih gostoprimstvo vrlo bitna stvar – govori Fred Matić koji je zamalo i stradao zbog velikih vrućina.

Vrućina je strašna

– Uvijek me fascinirala ta vrućina kod njih. I prvi dodir u Saudijskoj Arabiji imao sam baš s vrućinom. Kada su nas smjestili u hotel, prije prvog službenog sastanka, rekao sam Borisu Lalovcu da se idemo malo prošetati. Otišli smo nekih 800 metara od hotela i jedva smo se vratili. Nakon desetak minuta počeo sam se znojiti i mislio sam da će mi oči ispasti od vrućine. Vidio sam da je vrag odnio šalu i odmah smo se vratili u hotel. Kada sam im se požalio kako mi je vruće, oni su mi rekli: “Said (gospodin) Fred, a jeste vi primijetili da nema nikoga na ulici? Zašto ste izašli van?” Pa meni je i bilo čudno da nema nikoga na ulici. Tada su mi objasnili da nitko ne izlazi na ulicu prije 22 ili 23 sata upravo zbog tih vrućina.

Čovječe, već je bila duboka jesen, a temperature 45 do 50 stupnjeva. U šali su mi rekli kako to nije prava vrućina te da sam trebao doći ljeti kada se temperature penju i preko 60 stupnjeva. Njima je sve klimatizirano, od šatora do podruma, automobila... a ono što je fascinantno, u Rijadu od osam milijuna stanovnika ima osam milijuna registriranih automobila jer bez automobila ništa ne možeš obaviti. Sve rade isključivo iz automobila – govori Matić priznajući da je u tu zemlju ipak išao s nekim predrasudama koje su bile brzo srušene.

– Prvi sastanak i odmah šok. Njihova Šura (savjetodavno tijelo kralja) ima 150 članova, gotovo kao Hrvatski sabor. I dok smo mi “napredna europska zemlja, a oni zatucani i zaostali”, njihov je kralj je odredio da u Šuri mora biti 20 posto žena i toliko ih i ima. A Hrvatski sabor nema toliko žena! I odmah je prva predrasuda koju sam imao o Saudijskoj Arabiji pala. Isto tako što se tiče odjeće. Dok svi misle da su Saudijci stalno u bijelim haljinama, a Saudijke u crnim, došao sam u šoping-centar u trgovinu Victoria’s Secret koje u Hrvatskoj i nema. Znači, ipak tamo netko nešto takvo kupuje – napomenuo je Fred Matić ističući kako je njihov posjet bio plodonosan.

– U Šuri nas je primio zamjenik predsjednika s obzirom na to da je predsjednik bio na službenom putu, a nakon toga primio nas je i predsjednik gospodarske komore Saudijske Arabije Ajlan Bin Abdulaziz. To je bio veličanstven doček. Odmah mi je dao dvije vizitke, jednu za mene, a drugu da dam predsjedniku hrvatske gospodarske komore Luki Buriloviću kad se vratim, što sam i učinio. Je li gospodin Burilović što pokrenuo i kontaktirao sa saudijskom gospodarskom komorom, to morate pitati njega. Naime, Saudijska Arabija jako je zainteresirana za suradnju s Hrvatskom.

Zemlja s 25 milijuna stanovnika koji uz naftu imaju samo još datulje, a sve ostalo uvoze. Hrvatska tu ima veliki potencijal. Objasnio sam im da gotovo sve naše tvrtke imaju halal certifikat, da su muslimani uvijek dobrodošli u Hrvatsku i da nemaju nikakvih problema. Ja kao saborski zastupnik ne mogu ugovarati poslove, to je na našoj Vladi i Gospodarskoj komori. Kada su Saudijci došli u Hrvatsku, bio je to isključivo posjet da upoznaju našu zemlji i vide vrijedi li s nama poslovati. Čim su nas pozvali u uzvratni susret, znači da su jako zainteresirani za suradnju, što su mi i rekli. Sada je sve na našim gospodarstvenicima i Gospodarskoj komori. Njih zanima sve.

Oni su postali putnici. Dolaskom mladog princa Mohammada Bin Salmana na vlast oni su se počeli modernizirati. Sada su i žene počele voziti auto. Nama je to nešto normalno, ali za njih je to velika stvar. Isto tako bio sam u jednoj instituciji koju su osnovali kralj i princ. Dali su joj 3,5 milijardi dolara da osmisle program zabave za Saudijce. Oni imaju veliki program prema kojem do 2030. godine žele otvoriti mnogu kinodvorana, kazališta, diskoklubova, zooloških vrtova... sve što je vezano za zabavu. I tu Hrvatska ima šanse koja se može iskoristiti – kazao je Fred Matić napominjući kako ih je primio i gospodin Rakan Tarabzoni, predsjednik kraljevskog fonda, koji u tom fondu na raspolaganju ima tri tisuće milijardi dolara spremnih za ulaganja diljem svijeta.

– Da se Hrvatska tu uključi samo jednom kapljicom, jer Saudijska Arabija je jako zainteresirana za nas i ulaganja u svim poljima, mi bismo se preporodili – uvjeren je Matić kojeg su Saudijci doživjeli kao velikog prijatelja koji ih može pitati baš sve.

– Postavio sam mnoga pitanja koja su tražila odgovor, pa čak je i moj prevoditelj, uvaženi prof. Arslani savjetovao da ne postavljam takva pitanja jer su ona za njih prediskretna. Međutim, ja sam na svako postavljeno pitanje dobio odgovor. Smatrali su me tolikim prijateljem i rekli da za mene nema tabu-teme. Pitao sam i neke intimne stvari koje ne da zanimaju samo mene već i javnost širom svijeta. Kako se mladi zaljubljuju? Kako se može upoznati djevojku? Npr., što da moj sin dođe onamo i želi upoznati djevojku? Sve su mi to objasnili. Kod njih sve ide službeno. Otac razgovara s ocem i sve dogovore, od sastanaka mladih do njihova vjenčanja. Ali prije vjenčanja nema nikakvih fizičkih dodira. To je njihova tradicija i običaji. Saudijci su jako ponosni na svoju povijest i tradiciju.

Sočno devino meso

Ono što me najviše fasciniralo jest da, ako Saudijac na ulici nađe 100 tisuća ili milijun dolara, on to neće uzeti. Jer, ako tvoja obitelj bude etiketirana kao lopovska obitelj, svi koji se prezivaju tvojim prezimenom zauvijek će ostati lopovi – kazao je Fred napominjući kako je, bez obzira na to što je kršćanin, ulazio u sve njihove vjerske objekte te kako su cijelo vrijeme imali pratnju, ponekad vidljivu, a ponekad diskretnu jer Saudijci nisu htjeli da hrvatsko izaslanstvo doživi bilo kakvu neugodnost ističući kako je ponosan što ga je primio i princ Faysal Bin Abdulaziz, guverner Rijada i načelnik cijele regije, nećak kralja Salmana, treći u kraljevskoj hijerarhiji.

– U Saudijskoj Arabiji stvarno sam uživao u svemu. Njihova kuhinja je jako interesantna i vrlo ukusna. Oni kad imaju objed, na stolu je tisuću vrsta hrane. Samo svega malo da probaš, najedeš se za tri dana. Najeo sam se toliko da sam jedva stao na noge. Naravno, kako su oni sjedili na podu, tako smo i mi sjedili iako su za nas bile predviđene stolice. Jeli smo rukama kao i oni bez obzira na to što su nama stavili žlice i vilice. Alkohola, naravno, nema. Za svaki objed nudi se voda i nekoliko vrsta sokova. Prvi sam put probao i devino meso koje je slično našoj govedini. Moram vam priznati da je fino, sočno i nema masnoće – govori Matić koji, osim što je jeo devino meso, morao je i jahati devu.

– Prvi sam put jahao devu i to je atraktivno. Doći u Saudijsku Arabiju i u pustinju, a ne jahati devu, to je nedopustivo. Malo su mi pokazali tehniku i sve je dobro prošlo. Ali cijelo su vrijeme bili oko mene i pridržavali me. Kada sam jahao devu, u pustinji je bila strašna vrućina. Vlasnik tog ranča pozvao me u kontejner u kojem živi. Pomislio sam kako ću ja ući u taj kontejner po toj vrućini, meni treba hlad... Razmišljao sam, ako je vani 50 stupnjeva, unutra je onda 150. Kad smo ušli unutra, ostao sam u šoku. Tamo je bio debeo tepih, klima... – uz smiješak je opisao Fred Matić dodajući kako su na tom ranču Lalovcu i njemu poklonili njihove nošnje, tradicionalne marame za glavu s crveno-bijelim kockicama i obruč. Ono što je najviše fasciniralo našeg saborskog zastupnika umjetni je grad usred pustinje.

– Odveli su nas u jedan gradić 200 kilometara od Rijada. To je peti grad na svijetu najugodniji za život. To je jednostavno grad iz bajke usred pustinje, a sve je umjetno napravljeno. U blizini je neko jezero koje zimi napune vodom, imaju prekrasne parkove, fontane, slapove, predivne kuće... a sve to usred pustinje”, govori Matić koji je po povratku s tog izleta rasplakao saudijske domaćine.

– Za vrijeme Domovinskog rata za svoje junaštvo i uništenje srpskih tenkova dobio sam odlikovanje reda kneza Domagoja s ogrlicom. Naravno da to odlikovanje uvijek ostaje meni, ali tu medalju poklonio sam šefu saudijskog izaslanstva dr. Abdullahu Humudu Al Harbeyu. Kada sam mu to predao, kazao sam mu kako bih volio da dio mene ostane pet tisuća kilometara daleko od moje domovine Hrvatske – kazao je Matić dodajući da su Saudijcima na te riječi potekle suze, a najviše ženama.

– Osim tog odlikovanja, mi smo svima donijeli simbolične poklone. S obzirom na to da Saudijci imaju marame za glavu poput našeg kockastog hrvatskog dresa i kako smo čuli da su gotovo svi navijali za Hrvatsku tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva, poklonili smo im naše reprezentativne hrvatske dresove s imenima Rakitića, Modrića, Mandžukića i ostalih. Ja sam svoj dio napravio, a ostalo je na našoj Vladi i Gospodarskoj komori. Ako žele privući investitore iz Saudijske Arabije, vrata su im širom otvorena – zaključio je saborski zastupnik Fred Matić.

