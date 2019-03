Saudijski poučak – od političara moralniji čak i hedge fond menadžeri

Jedan od najutjecajnijih svjetskih ulagača, hedge fond, Pharo Management iz Velike Britanije, napravio je dosad neviđeni potez u financijskoj industriji vrativši Saudijskoj Arabiji 300 milijuna dolara ulaganja zbog toga što nitko nije odgovarao za masakr saudijskog novinara Jamala Khashoggija. Podsjetimo, Khashoggi je ubijen i raskomadan u saudijskom konzulatu u Istanbulu, a do danas nitko ne zna gdje je njegovo raskomadano tijelo i za čije ubojstvo nitko nije odgovarao unatoč istrazi CIA i Turske koja pokazuje da iza ubojstva stoji sam prijestolonasljednik Mohammad Bin Salman.

Ima nade za ovaj svijet

To je vjerojatno prvi put u novijoj u povijesti da neki fond iz moralnih razloga vraća novac. I dok se tom potezu čude u financijskom svijetu, liberalna javnost mu se divi jer su ispred materijalizma i novca stavili moral, demokratska načela i poštovanje ljudskih prava.

Pharo Management je hedge fond koji je 2000. osnovao Guillaume Fonkenell. Trguje deviznim, suverenim kreditnim i kamatnim tržištima u više od 70 zemalja diljem Azije, središnje i istočne Europe, Bliskog istoka, Afrike, Latinske Amerike i razvijenih tržišta te upravlja s oko deset milijardi dolara u četiri fonda od travnja 2018. iz ureda u Londonu, New Yorku i Hong Kongu. Guillaume Fonkenell rekao je nekim ulagačima da je donesena odluka o vraćanju novca jer je saudijskog novinara ubila vlast u Rijadu.

I dok investitori vraćaju Saudijskoj Arabiji novac zbog zločina, s druge strane politika čini sve da taj zločin ostane nekažnjen. Naime, pod pritiskom Francuske i Velike Britanije, u Berlinu su jučer iza zatvorenih vrata vijećali čelnici njemačke velike koalicije CDU/CSU-SPD da se ukine embargo na izvoz oružja u Saudijsku Arabiju s obzirom na to da Francuzi i Britanci trpe milijarde eura gubitaka jer ne mogu izvoziti oružje u Saudijsku Arabiju jer im nedostaju dijelovi iz Njemačke koja je uvela embargo režimu u Rijadu.

Embargo ipak ostaje

Iako je, kako to pišu njemački mediji, pritisak Emmanuela Macrona i Therese May bio veliki, SPD je nakon burnog sastanka ipak ostao pri svojoj odluci i blokirao ukidanje embarga na izvoz oružja Saudijskoj Arabiji. Pritisak Londona i Pariza došao je nakon što je Njemačka produljila privremenu zabranu izvoza oružja Saudijskoj Arabiji, nametnutu zbog uloge vlasti ove zemlje u ubojstvu novinara Jamala Khashoggija. Njemački embargo trebao je isteći 9. ožujka, ali njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas rekao je da će ona biti produljena do kraja mjeseca, kako bi vlada dobila više vremena za procjenu vojnog angažmana Saudijske Arabije u ratu u Jemenu. Njemačka je od tada pod pritiskom Velike Britanije i Francuske da ukine embargo Saudijskoj Arabiji.