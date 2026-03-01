Naši Portali
ŠTRA REAKCIJA IZ KREMLJA

Oglasio se Putin prvi put nakon napada: 'Prekršene su sve norme morala i prava'

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting in Moscow
Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/REUTERS
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
01.03.2026.
u 12:33

Moskva i Teheran posljednjih godina razvili su blisko političko i vojno partnerstvo

U prvim službenim reakcijama nakon američko-izraelskih napada na Iran i kasnijih iranskih odmazdi, ruski predsjednik Vladimir Putin oštro je osudio ubojstvo iranskog vrhovnog vođe, nazvavši taj čin ciničnim i protuzakonitim, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS. Prema navodima agencije, Putin je smrt ajatolaha Alija Khameneija okarakterizirao kao grubo kršenje temeljnih normi ljudskog morala i međunarodnog prava. U poruci upućenoj iranskom predsjedniku Masudu Pezeshkianu, koju je objavio Kremlj, ruski čelnik izrazio je duboku sućut zbog ubojstva vrhovnog vođe i članova njegove obitelji.

„Molim vas da primite moju duboku sućut u vezi s ubojstvom vrhovnog vođe Islamske Republike Iran, počinjenim ciničnim kršenjem svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava“, stoji u poruci. Putin je istaknuo kako će ajatolah Khamenei u Rusiji ostati zapamćen kao izvanredan državnik koji je dao značajan osobni doprinos jačanju rusko-iranskih odnosa i njihovom uzdizanju na razinu sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Također je zamolio iranskog predsjednika da njegovu sućut prenese obitelji, prijateljima, vladi i cijelom iranskom narodu.

Moskva i Teheran posljednjih godina razvili su blisko političko i vojno partnerstvo. Iran je Rusiji pružao vojnu potporu u kontekstu rata u Ukrajini, uključujući isporuke dronova i balističkih projektila, kao i pomoć u uspostavi proizvodnih kapaciteta za bespilotne letjelice. Putinova izjava uslijedila je dan nakon što je rusko ministarstvo vanjskih poslova osudilo američke i izraelske napade na Iran, nazvavši ih nepromišljenim potezom i neizazvanim činom oružane agresije.

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting in Moscow
1/15
Ključne riječi
napad na Iran Rusija Vladimir Putin

Komentara 13

Pogledaj Sve
Avatar juma
juma
12:38 01.03.2026.

Možda i jesu, samo što moral i pravo nikako ne pripadaju u istu rečenicu s tobom.

Avatar Sidewinder
Sidewinder
12:41 01.03.2026.

Čuj ruskog patuljka o kako laprda o normama i moralu.

MR
Mrkonja
12:43 01.03.2026.

Oglasio se pravi, on koji vec petu godinu bez ikakvog povoda napada i ubija neduzni ukrainski narod. Nadam se da ces i ti uskoro okoncati svoju vladavinu.

