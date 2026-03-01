Oglasio se Putin prvi put nakon napada: 'Prekršene su sve norme morala i prava'

U prvim službenim reakcijama nakon američko-izraelskih napada na Iran i kasnijih iranskih odmazdi, ruski predsjednik Vladimir Putin oštro je osudio ubojstvo iranskog vrhovnog vođe, nazvavši taj čin ciničnim i protuzakonitim, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS. Prema navodima agencije, Putin je smrt ajatolaha Alija Khameneija okarakterizirao kao grubo kršenje temeljnih normi ljudskog morala i međunarodnog prava. U poruci upućenoj iranskom predsjedniku Masudu Pezeshkianu, koju je objavio Kremlj, ruski čelnik izrazio je duboku sućut zbog ubojstva vrhovnog vođe i članova njegove obitelji.

„Molim vas da primite moju duboku sućut u vezi s ubojstvom vrhovnog vođe Islamske Republike Iran, počinjenim ciničnim kršenjem svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava“, stoji u poruci. Putin je istaknuo kako će ajatolah Khamenei u Rusiji ostati zapamćen kao izvanredan državnik koji je dao značajan osobni doprinos jačanju rusko-iranskih odnosa i njihovom uzdizanju na razinu sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Također je zamolio iranskog predsjednika da njegovu sućut prenese obitelji, prijateljima, vladi i cijelom iranskom narodu.

Moskva i Teheran posljednjih godina razvili su blisko političko i vojno partnerstvo. Iran je Rusiji pružao vojnu potporu u kontekstu rata u Ukrajini, uključujući isporuke dronova i balističkih projektila, kao i pomoć u uspostavi proizvodnih kapaciteta za bespilotne letjelice. Putinova izjava uslijedila je dan nakon što je rusko ministarstvo vanjskih poslova osudilo američke i izraelske napade na Iran, nazvavši ih nepromišljenim potezom i neizazvanim činom oružane agresije.