Fotografija kovanica izazvala buru komentara: 'Ovaj sitniš je 200 kuna'

Da Hrvatska ulazi u eurozonu od 1.1. 2023. poznato je već dulje vrijeme, no čini se kako dio hrvatskih građana i nije pretjerano oduševljen tom činjenicom. Od ovog četvrtka građani su mogli u poslovnicama Fine, Hrvatske pošte te banaka bez naknade, odnosno po utvrđenom fiksnom tečaju od 7,53450 kuna za jedan euro, kupiti prvi 'paketić' eurokovanica. U tzv. početnom paketu nalazi se 13,27 eura u točno 33 kovanice – po pet kovanica od 50, 20, 10 i 1 centa, 4 kovanice od po 2 te po tri kovanice od 2 i 1 eura te 5 centi. Taj novac može se koristiti od početka godine.



Za početak može se kupiti najviše dva paketa po jednoj osobi, isključivo gotovinom. I baš ta dva paketa koji su mnogi pohrlili kupiti već prvi dan, izazvao je lavinu komentara na internetu. Zapravo njihova fotografija na Redittu objavljena i naslovljena sa 'Ovaj sitniš je 200 kuna'.

Što mislite o novom dizajnu eurokovanica? Sviđa mi se 74,89% +

Ne sviđa mi se 14,87% +

Na kovanici uopće nije trebala biti kuna 10,23% +

Na to su zaredali brojni odgovori korisnika Reditta; 'Sezonska depresija će ove sezone biti malo jača', 'Za nas siromahe to je nepostojeći problem. 0 kuna u kunama = 0 eura u eurima', 'Da, mislim da će to potaknuti ljude da više koriste kartice', 'Ovako će mi dnevnica izgledat…', 'To je standard s eurom, imaš u novčaniku teških kovanica koje puno vrijede', 'Zamisli ići na plac nakon 1.1. Jedna ona kolica za namirnice, a druga za kovanice'.

Podsjetimo, mnogi se pitaju kako će u praksi izgledati pretvaranje kuna u eure. Strahuju od pretvaranja na veće iznose. Za espresso, koji sada u nekim kvartovskim kafićima plaćamo 8 kuna, ili sitno istaknutih 1,06 eura, teško da će nam konobar progledati kroz prste i oprostiti 6 centi, s obzirom na to da bi samo stotinjak espressa konobaru prouzročilo dnevni gubitak u blagajni od 6 eura, što je sadašnjih 45,2 kune. No neki su se već pobrinuli za to pa je kava u jednom osječkom kafiću nedavno poskupjela na 15,07 kuna, čime je zaokružena na ravna 2 eura, a nepunih mjesec prije stajala je 11 kuna ili 1,46 eura.

