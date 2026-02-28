Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Reuters: Izraelski dužnosnik tvrdi da je pronađeno tijelo Khameneija, Iran još ne potvrđuje
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Napad na Dubai: Snimljen trenutak udara, pogođen hotel
Hrvat usred raketnog kaosa u Dubaiju: Ljudi su u šoku izlazili na ulice i snimali eksplozije!
Goran Gerovac
Autor
Goran Gerovac

Hej, šoveni; kako hrvatski nacionalizam proždire supstancu vlastitog naroda

28.02.2026. u 20:26

Nacija i religija nisu nikakva identitetska, nego manifestacijska pitanja. Njima se ne slavi intima pojedinca, nego se ubija njegova volja u ime kolektivne jednoumnosti

Hrvatski nacionalizam nalazi se u terminalnoj fazi u kojoj je očnjake hereditarnog mrzilaštva nakon toliko desetljeća zario u arterije samog hrvatstva. Logična je to posljedica neprekidne i neodmjerene upotrebe pregrijane emocije koja je vlastito postojanje opravdavala postojanjem neprijatelja – ponekad stvarnih, a često i izmaštanih. Proces koji je do toga doveo sada je zapao u fazu u kojoj proždire supstancu vlastitog naroda. To što nas uvjeravaju da su nacija i vjera ključna, osovinska pitanja identiteta ne može biti dalje od istine i bliže podlo konstruiranoj prijevari. Nacija i vjera su oduvijek, a danas posebno naglašeno, pitanja manifestacije, nikako identiteta. Kada bi to bila identitetska pitanja, ona bi ostala u intimi svakog od nas te bismo, uz osobnu samosvijest, nepokolebljivo znali što smo, vjernici i nacionalnici, i nitko ne bi imao potrebu to ikome nabijati na nos niti se time kurčiti uokolo kao stekli predator u sezoni parenja.

Ključne riječi
Slobodan Milošević. nacionalizam Josip Dabro

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!