Trump o napadima na Iran: 'Sad imam dvije opcije'

Donald Trump izjavio je za Axios da ima nekoliko "izlaza" iz operacije Epic Fury, izvanredne američke vojne kampanje protiv Irana koju je pokrenuo rano ujutro u subotu. U petominutnom telefonskom intervjuu iz svog resorta Mar-a-Lago rekao je: "Mogu ići dugoročno i preuzeti cijelu stvar ili je završiti za dva ili tri dana i reći Irancima: ‘Vidimo se opet za nekoliko godina ako počnete obnavljati (svoje nuklearne i raketne programe)'". Trump je također predvidio da će Iranu trebati nekoliko godina da se oporavi od napada.

Trump je naveo dva glavna razloga za pokretanje udara. Prvi je bio neuspjeh pregovora koje su ovog tjedna vodili njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner. "Iranci su se približili, pa povukli - približili se, pa povukli. Shvatio sam iz toga da zapravo ne žele dogovor", rekao je. Drugi razlog bila je iranska politika u posljednjih nekoliko desetljeća. Dok je pripremao svoj govor u petak u kojem je najavio napad, Trump je zatražio od svog tima da prikupi sve napade povezane s Iranom u posljednjih 25 godina. "Vidio sam da su svaki mjesec radili nešto loše, nešto raznijeli ili nekoga ubili", rekao je za Axios.

Trump također tvrdi da je Iran počeo obnavljati neke nuklearne objekte koje su SAD i Izrael pogodili tijekom 12-dnevnog rata u lipnju prošle godine. Neovisni analitičari su primijetili građevinske aktivnosti u nekim nuklearnim objektima, ali nisu zaključili da je Iran ponovno pokrenuo nuklearne aktivnosti. Trump je više puta naglasio da je njegova odluka o "Operaciji Midnight Hammer", kojom su uništena ili znatno oštećena tri iranska nuklearna objekta, omogućila trenutnu operaciju Epic Fury. Tvrdio je da bi, da nije napao nuklearne objekte u lipnju, Iran možda već imao nuklearno oružje, što bi onemogućilo sadašnji napad.

SAD i Izrael pokrenuli su najambiciozniju vojnu operaciju na Bliskom istoku u generaciji, čiji je cilj ne samo smanjiti iranske vojne kapacitete, već i stvoriti uvjete za moguće rušenje režima. Prema američkom dužnosniku, planira se da masovni zračni napadi traju barem pet dana, no Trump je za Axios rekao da se taj plan može mijenjati ovisno o razvoju događaja na terenu, uključujući sudbinu vrhovnog vođe Ali Khameneija, kojeg je Izrael ciljao zajedno s drugim visokim dužnosnicima.

Benjamin Netanyahu izjavio je u subotu popodne da "znakovi sve više upućuju" da je Khamenei poginuo nakon izraelskog udara na njegov kompleks. Trump je rekao da je i razgovarao s Netanyahuom: "Imao sam odličan razgovor s Bibijem - na istoj smo valnoj duljini". Trump je također razgovarao s čelnicima Saudijske Arabije, Katra i UAE, kao i s generalnim tajnikom NATO-a, Markom Rutteom, objavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.