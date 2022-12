Od danas se mogu kupiti paketi eurokovanica: Za 100 kuna 33 kovanice, najviše od 50, 20, 10 i 1 centa

Za 100 kuna građani od danas u poslovnicama Fine, Hrvatske pošte te banaka bez naknade, odnosno po utvrđenom fiksnom tečaju od 7,53450 kuna za jedan euro, mogu kupiti prvi "paketić" eurokovanica. U tzv. početnom paketu dobit će 13,27 eura sadržanih u točno 33 kovanice – po pet kovanica od 50, 20, 10 i 1 centa, 4 kovanice od po 2 te po tri kovanice od 2 i 1 eura te 5 centi, s kojima će moći u kupnju od početka iduće godine.

Najviše dva paketa po osobi

– Erste banka je spremna i dovoljno opskrbljena za početak distribucije početnih paketa eurskih kovanica te očekuje značajan interes građana – odgovorili su nam iz te banke, ističući kako građani bez naknade mogu kupiti maksimalno dva paketa. Slično doznajemo i iz Hrvatske pošte, koja će eurokovanice prodavati u više od 1000 poslovnica diljem Hrvatske.

– Kupnja je moguća isključivo u gotovini, a svaka fizička osoba može kupiti najviše dva paketa. Prilikom kupnje izdavat će se i potvrda o prodaji kojom se kupci obavještavaju o zabrani korištenja hrvatskih eurokovanica prije 1. siječnja 2023. godine – napominju u HP-u.

No kako će to funkcionirati u praksi? Za espresso, koji sada u nekim kvartovskim kafićima plaćamo 8 kuna, ili sitno istaknutih 1,06 eura, teško da će nam konobar progledati kroz prste i oprostiti 6 centi, s obzirom na to da bi samo stotinjak espressa konobaru prouzročilo dnevni gubitak u blagajni od 6 eura, što je sadašnjih 45,2 kune. No neki su se već pobrinuli za to pa je kava u jednom osječkom kafiću nedavno poskupjela na 15,07 kuna, čime je zaokružena na ravna 2 eura, a nepunih mjesec prije stajala je 11 kuna ili 1,46 eura.

Nikola Eterović, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, siguran je da će na početku, u prijelaznom razdoblju na euro, biti puno problema i grešaka, osobito s kovanicama, ali nada se da će inspekcije to tolerirati. Isto je pokazala i praksa u drugim zemljama koje su naknadno uvodile euro.

– Neke cijene zaokružit će se na niže, a neke na više za 5, 10 ili 20 centi, prema logici. U slučaju kave koja bi mogla koštati 1,06 eura stvar je individualna – ili će koštati euro i pet ili euro i 10 centi – no čisto sumnjam da će se zaokružiti na euro i pol. Možda netko i hoće, no pretpostavljam da je većina ugostitelja već formirala cijene prema potrebi. Kao što su se cijene dizale zbog inflacije i ostalog, tako će se događati i u budućnosti. Svi strepe od velikih poskupljenja, a ona se u startu mogu dogoditi isključivo ako se bude iskoristila prilika i bijesno zaokruživale cijene. Siguran sam da velik broj ugostitelja to neće napraviti jer nema platežne moći građana. Mi već dugo nemamo mogućnost adekvatnog prelijevanja troškova na naše korisnike, tako da inflaciju kompenziramo mi sami – istaknuo je naš sugovornik.

Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP), kaže kako je praksa pokazala da je i u drugim državama koje su prelazile na euro bilo zaokruživanja cijena – i to naviše! Osobito u frizerskim salonima, kafićima, restoranima... Dosadašnje inspekcije HUZP-a vezane za dvojno iskazivanje cijena zabilježile su neznatna poskupljenja, ali još ne i zaokruživanja. Kako bi građani lakše prebrodili prelazak na euro, u planu su besplatni kalkulatori HNB-a koji bi im pomogli u preračunavanju, no još nema konkretnog dogovora tko će ih sve i gdje dobivati. Bit će dosta nesnalaženja, posebice prvih 14 dana nove godine, kad će se koristiti obje valute, a ostatak vraćati u eurima, smatra Knežević.

Kaufland zaokružuje na niže

– Mislim da to neće moći svi, pogotovo u manjim mjestima i u manjim dućanima. Zakon kaže da se tih dana kusur može vraćati i u kunama, ako nema eura, a onda će se teret mijenjanja opet prebaciti na potrošače. Većina malih trgovaca u Slovačkoj zatvorila je tih 14 dana trgovine jer nisu mogli osigurati dovoljno sitnog novca pa se može očekivati da će se to dogoditi i kod nas – tvrdi Knežević. Rijetko tko je dosad u Hrvatskoj potrošačima vraćao nekoliko lipa prilikom kupnje, niti su ih oni u pravilu tražili, no odnos prema sitnom novcu sada će se promijeniti.

– Svaki cent sad je sedam i pol puta vredniji od kune pa smatram da ih potrošači neće olako ostavljati – kazala je Knežević.

Iz Kauflanda su jučer priopćili kako su već lansirali posebnu web stranicu gdje sve nedoumice oko eura kupcima objašnjava njihov "ambasador" Toni Milun, a usto će većinu cijena od 1. siječnja 2023. zaokruživati na niži iznos.

– Odlučili smo za više od 15.000 proizvoda zaokruživati redovne cijene na niže, a to se odnosi i na asortiman voća i povrća, za koji znamo da posebno u ovo doba godine cijene mogu poprilično rasti. Činimo sve kako bismo kupcima i dalje pružili najbolji mogući izbor i kvalitetu za najbolju moguću cijenu – objasnila je Marija Franić, voditeljica Korporativnih komunikacija Kauflanda.

