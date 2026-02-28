Naši Portali
UŽIVO
VIDEO/FOTO Reuters: Izraelski dužnosnik tvrdi da je pronađeno tijelo Khameneija, Iran još ne potvrđuje
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Napad na Dubai: Snimljen trenutak udara, pogođen hotel
Hrvat usred raketnog kaosa u Dubaiju: Ljudi su u šoku izlazili na ulice i snimali eksplozije!
IRAN TVRDIO DA JE NA SIGURNOM

Izrael: Ali Khamenei je mrtav, pronađeno je tijelo. Netanyahu: 'Ima puno naznaka da ga više nema'

Autori: Lorena Posavec, Ivan Šaravanja/Hina
28.02.2026.
u 21:20

Prema izvještajima izraelskih medija, njegovo tijelo pronađeno je među ruševinama palače

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u subotu je rekao da postoje naznake da su Izrael i Sjedinjene Države u svojim napadima na Iran ubile vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khamneija. Ima puno naznaka da Khamneija "više nema", rekao je Netanyahu u videoporuci, ali nije izrijekom rekao da je mrtav. Za vrhovnog vođu Islamske republike od 1989. rekao je da je "sijao terorizam diljem svijeta, unesrećio svoj narod te konstantno i neumorno radio na programu uništenja države Izrael". Netanyahu je kazao da je Khamneijevo sjedište uništeno te da su ubijeni i zapovjednici Revolucionarne garde i nuklearni dužnosnici. Najavio je da će se u idućim danima pogoditi "još tisuće drugih ciljeva terorističkog režima" te pozvao iranski narod da "izađe na ulice i dovrši posao". Visoki izraelski dužnosnici također su izjavili za Reuters da je Ali Khamenei mrtav i da je njegovo tijelo pronađeno. Viši izraelski izvori potvrdili su smrt i drugim medijima, no službena potvrda iz Irana još nije stigla.

Iranska televizija Al-Alam ranije je najavila da će se Khamnei obratiti Irancima, no do kasno u subotu to se nije dogodilo, a iransko ministarstvo kulture reklo je da ta izvješća nisu točna. Prema izvještajima izraelskih medija, njegovo tijelo pronađeno je među ruševinama palače nakon što je njegov kompleks bio meta napada i pretrpio značajna oštećenja. Satelitske snimke pokazuju crni dim i veliku štetu na kompleksu.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova je pak ranije objavilo da je vođa na sigurnom. Reuters je ranije u subotu prenio izjavu anonimnog izvora koji je rekao da Khamnei nije bio u iranskoj prijestolnici jer je prebačen na sigurnu lokaciju. Iransko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da su vrhovni vođa i predsjednik zemlje živi i zdravi. "Svi su sigurni i zdravi", rekao je glasnogovornik. "Da, neki zapovjednici su poginuli kao posljedica ovog terorističkog čina agresije. Ali ono što je važno jest da iranski narod, naše oružane snage, naše hrabre oružane snage poduzimaju potrebne mjere kako bi obranile Iran na najsnažniji mogući način".

Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ključne riječi
Ali Khamenei Benjamin Netanyahu SAD Izrael Iran napad na Iran

Komentara 7

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
21:42 28.02.2026.

Vidim da je napad na Iran dobio svoj #. Jedino rat u Gazi nije dobio svoj #. Vijesti iz nekih ratova je bolje da ne čitamo pa da ne zaključimo koliko je zapad licemjeran. 🤨

MA
Marko1111
21:47 28.02.2026.

Izgleda da su Iranci u 14 satnom napadu u 7 zemalja nanijeli najveće udarce američkom ratnom stroju od Vijetnamskog rata.

Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
21:28 28.02.2026.

Izrael su nacisti 21 stoleća

