Izrael: Ali Khamenei je mrtav, pronađeno je tijelo. Netanyahu: 'Ima puno naznaka da ga više nema'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u subotu je rekao da postoje naznake da su Izrael i Sjedinjene Države u svojim napadima na Iran ubile vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khamneija. Ima puno naznaka da Khamneija "više nema", rekao je Netanyahu u videoporuci, ali nije izrijekom rekao da je mrtav. Za vrhovnog vođu Islamske republike od 1989. rekao je da je "sijao terorizam diljem svijeta, unesrećio svoj narod te konstantno i neumorno radio na programu uništenja države Izrael". Netanyahu je kazao da je Khamneijevo sjedište uništeno te da su ubijeni i zapovjednici Revolucionarne garde i nuklearni dužnosnici. Najavio je da će se u idućim danima pogoditi "još tisuće drugih ciljeva terorističkog režima" te pozvao iranski narod da "izađe na ulice i dovrši posao". Visoki izraelski dužnosnici također su izjavili za Reuters da je Ali Khamenei mrtav i da je njegovo tijelo pronađeno. Viši izraelski izvori potvrdili su smrt i drugim medijima, no službena potvrda iz Irana još nije stigla.

Footage circulating online appeared to show smoke rising in central Tehran after a reported strike near Iran’s Supreme Leader’s office complex. pic.twitter.com/f3ac9a0jOf — Iran International English (@IranIntl_En) February 28, 2026

Iranska televizija Al-Alam ranije je najavila da će se Khamnei obratiti Irancima, no do kasno u subotu to se nije dogodilo, a iransko ministarstvo kulture reklo je da ta izvješća nisu točna. Prema izvještajima izraelskih medija, njegovo tijelo pronađeno je među ruševinama palače nakon što je njegov kompleks bio meta napada i pretrpio značajna oštećenja. Satelitske snimke pokazuju crni dim i veliku štetu na kompleksu.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova je pak ranije objavilo da je vođa na sigurnom. Reuters je ranije u subotu prenio izjavu anonimnog izvora koji je rekao da Khamnei nije bio u iranskoj prijestolnici jer je prebačen na sigurnu lokaciju. Iransko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da su vrhovni vođa i predsjednik zemlje živi i zdravi. "Svi su sigurni i zdravi", rekao je glasnogovornik. "Da, neki zapovjednici su poginuli kao posljedica ovog terorističkog čina agresije. Ali ono što je važno jest da iranski narod, naše oružane snage, naše hrabre oružane snage poduzimaju potrebne mjere kako bi obranile Iran na najsnažniji mogući način".