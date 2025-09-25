FOTO Šokantno otkriće u domu osumnjičenog za likvidaciju u Slavoniji: Pogledajte što je sve policija našla

Naši Portali
25.09.2025.
u 13:23

Osumnjičeni 33-godišnjak je, uz kaznenu prijavu za teško kazneno djelo ubojstva, prijavljen i za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policija je objavila detalje vezane uz događaj od 23. rujna u selu Šušnjevci, nedaleko od Slavonskog Broda, kada je 33-godišnjak osumnjičen za ubojstvo 61-godišnjeg Zorana Grgića. Kako navode iz PU brodsko-posavske, proveden je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u suradnji s policijskim službenicima. Istragom je potvrđeno da je osumnjičeni oko 18 sati vozilom udario u automobil 61-godišnjaka, a potom u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja uslijed čega je Grgić preminuo na mjestu događaja.

Neposredno nakon toga policija je uhitila osumnjičenog, a privedene su i dvije osobe u dobi od 25 i 39 godina. Međutim, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da one nisu povezane s počinjenjem ovog kaznenog djela te su puštene na slobodu. U nastavku istrage, na temelju naloga suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu, obavljene su pretrage na više lokacija. U prostorijama kojima se koristi 33-godišnjak pronađeno je i oduzeto gotovo 14 kilograma marihuane, šest stabljika indijske konoplje te oprema za njihov uzgoj.

Na drugoj lokaciji otkriveno je dodatnih 7,7 kilograma marihuane, ali i veća količina oružja i eksploziva: šest ručnih bombi, jedna improvizirana bomba, 2,3 kilograma gospodarskog eksploziva, TNT, vitezit, spori štapin, ručno izrađena kubura, spremnici za automatsko oružje, oko 500 komada streljiva te četiri tromblonska metka.

Osumnjičeni 33-godišnjak, uz kaznenu prijavu za teško kazneno djelo ubojstva, prijavljen je i za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Sinoć je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Policija je potvrdila da kriminalističko istraživanje još traje te da se nastavlja istraživati i 33-godišnjak, a nakon dovršetka slučaj će biti predan nadležnom državnom odvjetništvu.

RS
rasta sev
14:11 25.09.2025.

MUP Hrvatske odnosno policija ima mnoge osobe koje su poznate po raznim kriminalnim djelima većim ili manjim nekad samo nedostaje neki dokaz ali imaju dosje u policiji, obraća li se više pozornosti takvim osobama i zašto ne izvrše pretres njihovihih obitavališta tako da oduzimanjem opasnih predmeta spriječe ovakve kriminalne događaje, nije li prevencija najbolji način sprečavanja kriminala. Treba malo postrožiti postupanja i postrožiti zakone jer većinom policija ima razna saznanja po kojima ništa ne čine već čekaju da se dogodi nasilni događaj. Više se kriminalcima pazi na njihova "ljudska prava" nego nama običnim građanima koji smo često ugroženi od istih.

DA
darko122
20:05 25.09.2025.

Ovako , kladim se da taj nije hr, branitelj ili negova rodbina, da nije HDZ, da nije svečenik, jer da je već bi mu ime i prezime objavili, svu rodbinu i djecu spomenuli, tko ga je krstio i firmao, Brisel, Vashington i Moskva bili bi obaviješteni, vijeće sigurnosti bi već zasijedalo u Saboru se ništa drugo nebi spominjalo jedno 4 mjeseca, Pupovas bi plačljivim i drhtavim glasom opminjao Hrvate, "Antife" bi ukazivale u Briselu na ustašizaciju i fašizaciju RH i vjerojatno tražili da se RH uništi kao takva, eto

PO
poluprovokator
15:24 25.09.2025.

piše da je optužen za pucanje u Grgića i za doge, ali ne piše ništa o krivičnoj odgovornosti vezanoj za oružje, neovlašteno posjedovanje oružja i minsko explozivna sredstva:..??

