FOTO Šokantno otkriće u domu osumnjičenog za likvidaciju u Slavoniji: Pogledajte što je sve policija našla

Policija je objavila detalje vezane uz događaj od 23. rujna u selu Šušnjevci, nedaleko od Slavonskog Broda, kada je 33-godišnjak osumnjičen za ubojstvo 61-godišnjeg Zorana Grgića. Kako navode iz PU brodsko-posavske, proveden je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u suradnji s policijskim službenicima. Istragom je potvrđeno da je osumnjičeni oko 18 sati vozilom udario u automobil 61-godišnjaka, a potom u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja uslijed čega je Grgić preminuo na mjestu događaja.

Neposredno nakon toga policija je uhitila osumnjičenog, a privedene su i dvije osobe u dobi od 25 i 39 godina. Međutim, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da one nisu povezane s počinjenjem ovog kaznenog djela te su puštene na slobodu. U nastavku istrage, na temelju naloga suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu, obavljene su pretrage na više lokacija. U prostorijama kojima se koristi 33-godišnjak pronađeno je i oduzeto gotovo 14 kilograma marihuane, šest stabljika indijske konoplje te oprema za njihov uzgoj.

Na drugoj lokaciji otkriveno je dodatnih 7,7 kilograma marihuane, ali i veća količina oružja i eksploziva: šest ručnih bombi, jedna improvizirana bomba, 2,3 kilograma gospodarskog eksploziva, TNT, vitezit, spori štapin, ručno izrađena kubura, spremnici za automatsko oružje, oko 500 komada streljiva te četiri tromblonska metka.

Osumnjičeni 33-godišnjak, uz kaznenu prijavu za teško kazneno djelo ubojstva, prijavljen je i za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Sinoć je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Policija je potvrdila da kriminalističko istraživanje još traje te da se nastavlja istraživati i 33-godišnjak, a nakon dovršetka slučaj će biti predan nadležnom državnom odvjetništvu.