Jurnjava, pucnjava i ubojstvo: Ovako su izgledali dramatični trenuci ubojstva Zorana Grgića

U utorak navečer u selu Šušnjevci, nedaleko Slavonskog Broda, ubijen je Zoran Grgić (62), bivši član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi i poznati stručnjak za sigurnost. Ubijen je vatrenim oružjem nakon što ga je 33-godišnji muškarac presreo automobilom, udario u njegov automobil i ispalio više hitaca. Osumnjičeni je poznat policiji i nije imao dozvolu za nošenje oružja. Policija je ubrzo uhitila i njega i još dvije osobe povezane s događajem, a sada su poznati i novi detalji slučaja.

Nakon jurnjave automobila, čule su se kočnice, povici: "Nećeš! Nećeš me više zaje**ati!"* i zatim pucnjevi. Policija je zatim odmah pokrenula veliku potragu – angažirani su specijalci i dronovi s termovizijom. "Ma sve je bilo puno policije. Hodali su tuda specijalci s dugim cijevima. Čulo se zujanje dronova. Neviđeno je to bilo u našem selu", opisao je jedan od mještana za 24 sata.

Četiri sata kasnije ubojica je pronađen skriven na tavanu vikendice svog oca, a uhićena su i dvojica muškaraca koji su bili s njim u automobilu. "Koliko znam, ubojicu su uhitili oko ponoći. A moj susjed bio je isto u autu s njima. Njega su uhitili u kući žene s kojom je u vezi. Vikala je policija: 'Izađi iz kuće, izađi!' Strašno je bilo", rekao je mještanin. Policija je potvrdila da je osumnjičeni namjerno pratio Grgića, udario mu vozilo, a zatim ga usmrtio ispalivši više hitaca. Motiv još nije poznat. "Imamo neka nagađanja, no motivi zasad nisu jasno utvrđeni", dodali su iz kriminalističke policije.

Grgić je bio ratni veteran, 50-postotni hrvatski ratni vojni invalid, kolumnist i stručnjak za sigurnost, aktivno se zalagao za prava političkih zatvorenika i branitelja te je zagovarao povratak vojnog roka. Bio je sudionik Domovinskog rata (1991.–1995.) i imao je značajan profesionalni i akademski angažman u području sigurnosti i geopolitike, uključujući rad u međunarodnim organizacijama i znanstvenim skupovima.