Ankica Mamić: Plenkoviću je komotno jer nemamo ozbiljnu oporbu

1. Što je obilježilo jesensko zasjedanje Sabora, na što se može svesti rad zastupnika od rujna do sad?



Mrvicu živosti u rad Sabora pri kraju su donijeli tzv. Bačićevi graditeljsko-prostorni zakoni, ali ne zbog oporbe, nego zato što se prvi put nakon dugo vremena u raspravu uključio HAZU. Tu su i spekulacije o promjeni koalicijskog partnera jer je premijer Plenković prihvatio neke amandmane oporbenih zastupnika čime je Domovinskom pokretu, kao partneru u Vladi, poslana poruka da nije nezamjenjiv te da Vlada, ako zatreba, ima alternativu za dobivanje saborske većine. A rasprave o uzviku "za dom spremni" više su obilježile javnu komunikaciju nego Sabor, i to posebno nakon onog nepotrebnog okruglog stola o žrtvama Jasenovca. Iza tog okruglog stola nije ostalo ništa dobro.

2. Čudi li i vas nekako neuobičajena šutnja predsjednika države Zorana Milanovića? Što mislite zašto je naglo utihnuo nakon što je osvojio i drugi predsjednički mandat?



Čim je dobio novi mandat, predsjednik je rekao da se više neće kandidirati ni za jednu političku funkciju u državi i nakon toga se povukao iz javne komunikacije. Tu i tamo se uključuje u vanjskopolitičke rasprave, ali o temama koje još uvijek nisu razriješene s predsjednikom Vlade i u kojima njih dvojica dijele ovlasti očito se šuti kako se sukob ne bi produbljivao. Predsjednik Hrvatske je osoba s najvećim stupnjem političkog legitimiteta u državi, izravno je izabran od građana, i bilo bi korisno čuti što on misli o svemu što se u društvu događa. No zanimljivo je da, što dulje predsjednik šuti, rejting mu raste.

3. Za razliku od predsjednika Milanovića, premijer Andrej Plenković ne šuti. Kako tumačite to da je premijer stalno među najnepopularnijim političarima u zemlji?



To je normalno jer premijer mora donijeti jako puno nepopularnih odluka, on si ne može dopustiti šutnju o mnogim temama. Možda bi za Hrvatsku bilo bolje da je još negativnije percipiran jer to bi značilo da se uhvatio nekih reformi koje su nam kao društvu potrebne, a nitko se njima ne bavi. Plenković je zapravo u jako dobroj poziciji jer i nemamo ozbiljnu i artikuliranu oporbu, a ovo što rade Možemo! i SDP ne može izaći iz njihovog okvira potencijalnih glasova koji idu lijevo od centra, tako da Plenković može rutinski mandat dovesti do kraja.