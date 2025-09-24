Počelo suđenje za tragediju u školi u Prečkom, javnost isključena s rasprave zbog zaštite žrtava

Sitnim koracima, nogu i ruku vezanih lisicama koje je povezivao lanac, te praćen dvojicom pravosudnih policajaca koji su na sebi imali pancirne prsluke, mladić (20), doveden je na zagrebački Županijski sud kako bi mu počelo suđenje za tragični događaj koji je lani šokirao javnost. Jer on je optužen da je lani u prosincu naoružan nožem upao u osnovnu školu u Prečkom gdje je jedno dijete ubio, a još troje ranio. Ranio je i učiteljicu koja je djecu pokušala zaštititi. Optužnica protiv njega je podignuta u srpnju i njome ga se tereti za ukupno 55 kaznenih djela. Osim za teško ubojstvo i četiri pokušaja teškog ubojstva - od kojih je jedno počinjeno na podmukao način, a tri i na podmukao način i na štetu posebno ranjivih osoba - optužen je i za 50 povreda djetetovih prava. Suđenje prate pojačane mjere sigurnosti jer su osim optuženika, koji je mlađi punoljetnik, u sudnici nazočni i roditelji nekih žrtva. Pred vratima sudnice također je bio pravosudni policajac, dok je pred sudom bila temeljna policija.

Kako su žrtve djeca, tužiteljstvo je tražilo da se zbog zaštite njih i njihovih obitelji, isključi javnost. Miroslav Vlašić, koji 20-godišnjaka brani po službenoj dužnosti, smatrao je pak da se javnost ne bi trebala isključiti iz cijelog postupka, već samo s nekih njegovih dijelova, kada sud procijeni da je to potrebno zbog zaštitite žrtva. No sudsko vijeće pod presjedanjem sutkinje Ive Gradiški Lovreček odlučilo je, sukladno zakonu, javnost isključiti s rasprave. I istraga je u ovom postupku bila tajna, a odluka suda znači da će se suđenje sve do objave nepravomoćne presude odvijati iz zatvorenih vrata. Objava nepravomoćne presude, kada dokazni postupak bude dovršen, bit će javna.

Tijekom dokaznog postupka trebali bi se saslušati roditelji optuženog 20-godišnjaka i psihijatrijski vještak, dok bi se, iskazi drugih tijekom istrage ispitanih svjedoka, trebali pročitati, ako se obrana i optužba oko toga usuglase. Optuženi 20-godišnjak se tijekom istrage branio šutnjom, a bio je i psihijatrijski vještačen. Po stavu vještaka, kada je počinio to za što ga se tereti bio je neznatno smanjeno ubrojiv. Ispitivanje vještaka stoga će biti jedan od bitnijih dokaza koji će se izvesti tijekom suđenja, s obzirom na to da je imao problem s mentalnim zdravljem.

Prema optužnici, 20-godišnjaka se tereti da je 20. prosinca 2024. u 09.32, u vrijeme nastave došao do osnovne škole zagrebačkom naselju Prečko, jer je, kako navodi tužiteljstvo, imao unaprijed stvorenu namjeru da ubije djecu i djelatnike škole. Što ga je motiviralo na taj sumanuti čin, nije poznato, no poznato je da je bio bivši učenik te škole. U optužnici se navodi da je 20-godišnjak bio svjestan da je riječ o maloj djeci, koja se nisu u stanju fizički oduprijeti. Nakon što je ušao u školu nožem je nasrnuo na učiteljicu i djecu. Učiteljica je pokušavala obraniti djecu, pri čemu su ona i troje djece bili teško ozlijeđeni, dok je jedno dijete, na žalost, ubijeno. Tom napadu je svjedočilo 50-ero prestravljene djece, pa je 20-godišnjak optužen i za povredu njihovih prava.

Nakon sumanutog napada, 20-godišnjak je pobjegao u obližnji Dom zdravlja, gdje se i sam pokušao ubiti, no u tome su ga spriječili policajci koji su provalili u Dom zdravlja te su ga uhitili. Taj događaj je lani šokirao javnost, a majka sada optuženog 20-godišnjaka tada je medijima ispričala kako je on imao problema s mentalnim zdravljem te je trebao biti, no nije bio, hospitaliziran.