Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju
Detalji nove akcije USKOK-a: Na meti 15 osoba, sumnjiče se za krijumčarenje droge i prevare s nekretninama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STROGA PRAVILA KOD SUSJEDA

Srbin izjurio iz sudnice nakon što je čuo presudu: 'Sad opet mogu zaboraviti na državljanstvo'

Gradska svakodnevica u Beču
Luka Batelic/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
04.02.2026.
u 12:35

Slučaj ilustrira stroge uvjete za stjecanje austrijskog državljanstva, posebno za osobe s kriminalnom prošlošću

Jedan 50-godišnji državljnin Srbije osuđen je na uvjetnu kaznu zatvora u Okružnom sudu u Liezenu (Bezirksgericht Liezen) u Štajerskoj, što mu je definitivno pokvarilo planove za stjecanje austrijskog državljanstva. Nakon izricanja presude, muškarac je bijesno napustio sudnicu uzviknuvši: "To znači da sad mogu opet zaboraviti austrijsko državljanstvo". Prema izvješću dnevnog lista Kleine Zeitung, a prenosi ga portal Heute, muškarac je osuđen zbog krađe aluminijskog krova s gradilišta općine u okrugu Liezen te zbog ometanja izvršenja, odvezao je zaplijenjeni mali kombi i prodao ga za 600-650 eura. Sudac Hans-Joachim Maierhofer osudio ga je na četiri mjeseca uvjetno (s trogodišnjim rokom kušnje) i naredio da se prihod od prodaje kombija vrati. Optuženi je priznao krivnju za ometanje izvršenja, ali je poricao krađu i tražio oslobađanje.

U sudnici je tvrdio da se bavi trgovinom na malo starim željezom, te da je godinama uzimao otpad s gradilišta bez problema. "Da sam znao da to više nije dopušteno, ne bih to učinio", rekao je. Voditelj gradilišta demantirao je to: nikad nije dao dopuštenje, pa su postavili kameru nakon ponovljenih incidenata. "Odlučili smo da više nema ničega. To je krađa, i točka", kazao je. 

Sudac je naglasio i njegovu prošlost s prijevarama i krađama, te da je već djelomično odslužio uvjetnu kaznu. Muškarac ima tri prethodne osuđujuće presude za prijevare i krađe, što je dodatno otežalo njegov položaj.

Austrijsko državljanstvo zahtijeva čist kazneni dosje u određenom razdoblju prije podnošenja zahtjeva – nova osuđujuća presuda automatski blokira proces naturalizacije, što je optuženi i sam shvatio. "Jer ako sam osuđen, ne mogu je tražiti", rekao je frustrirano.

Slučaj ilustrira stroge uvjete za stjecanje austrijskog državljanstva, posebno za osobe s kriminalnom prošlošću. U kontekstu aktualnih rasprava o reformi zakona o državljanstvu ovakvi slučajevi dodatno podsjećaju na važnost besprijekornog ponašanja za one koji žele postati austrijski državljani. Muškarac je presudu dočekao s bijesom i napustio sudnicu, a za sada nema naznaka žalbe. 
Ključne riječi
državljanstvo Srbin Austrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Illustration shows TikTok app
ISKRA DIGITALNE REVOLUCIJE

Iako TikTok postaje kraljevstvo generacija Z i Alpha, Facebook je i dalje digitalni 'dnevni boravak' za trećinu planete - milenijalce, generaciju X i 'boomere'

Na današnji dan postavljen je kamen temeljac jedne od najmoćnijih, ali i najkontroverznijih kompanija u povijesti čovječanstva - 4. veljače 2004. godine rođen je Facebook. Tada 19-godišnji student, Mark Zuckerberg, nije niti slutio da je, s prijenosnog računala u svojoj studentskoj sobi na Harvardu, zapalio iskru koja će pokrenuti pravu digitalnu revoluciju. Od tada, do danas, Facebook je izrastao u globalno carstvo, stvorivši digitalnu naciju od čak 3 milijarde ljudi. Iako se posljednjih nekoliko godina u digitalnoj areni vodi neumoljiva borba između Facebooka i 'novokomponiranih' društvenih mreža, Zuckerbergov je plavi div i dalje digitalni "dnevni boravak" za čak trećinu planete, u kom se dnevno u prosjeku objavi vrtoglavih 350 milijuna fotografija.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!