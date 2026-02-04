Srbin izjurio iz sudnice nakon što je čuo presudu: 'Sad opet mogu zaboraviti na državljanstvo'

Jedan 50-godišnji državljnin Srbije osuđen je na uvjetnu kaznu zatvora u Okružnom sudu u Liezenu (Bezirksgericht Liezen) u Štajerskoj, što mu je definitivno pokvarilo planove za stjecanje austrijskog državljanstva. Nakon izricanja presude, muškarac je bijesno napustio sudnicu uzviknuvši: "To znači da sad mogu opet zaboraviti austrijsko državljanstvo". Prema izvješću dnevnog lista Kleine Zeitung, a prenosi ga portal Heute, muškarac je osuđen zbog krađe aluminijskog krova s gradilišta općine u okrugu Liezen te zbog ometanja izvršenja, odvezao je zaplijenjeni mali kombi i prodao ga za 600-650 eura. Sudac Hans-Joachim Maierhofer osudio ga je na četiri mjeseca uvjetno (s trogodišnjim rokom kušnje) i naredio da se prihod od prodaje kombija vrati. Optuženi je priznao krivnju za ometanje izvršenja, ali je poricao krađu i tražio oslobađanje.

U sudnici je tvrdio da se bavi trgovinom na malo starim željezom, te da je godinama uzimao otpad s gradilišta bez problema. "Da sam znao da to više nije dopušteno, ne bih to učinio", rekao je. Voditelj gradilišta demantirao je to: nikad nije dao dopuštenje, pa su postavili kameru nakon ponovljenih incidenata. "Odlučili smo da više nema ničega. To je krađa, i točka", kazao je.

Sudac je naglasio i njegovu prošlost s prijevarama i krađama, te da je već djelomično odslužio uvjetnu kaznu. Muškarac ima tri prethodne osuđujuće presude za prijevare i krađe, što je dodatno otežalo njegov položaj.

Austrijsko državljanstvo zahtijeva čist kazneni dosje u određenom razdoblju prije podnošenja zahtjeva – nova osuđujuća presuda automatski blokira proces naturalizacije, što je optuženi i sam shvatio. "Jer ako sam osuđen, ne mogu je tražiti", rekao je frustrirano.

Slučaj ilustrira stroge uvjete za stjecanje austrijskog državljanstva, posebno za osobe s kriminalnom prošlošću. U kontekstu aktualnih rasprava o reformi zakona o državljanstvu ovakvi slučajevi dodatno podsjećaju na važnost besprijekornog ponašanja za one koji žele postati austrijski državljani. Muškarac je presudu dočekao s bijesom i napustio sudnicu, a za sada nema naznaka žalbe.