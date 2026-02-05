Na Palagruži zabilježeni valovi visine do osam metara, javio se svjetioničar: 'Za nas ovo nije ništa ekstremno'

Olujno jugo podiglo je jučer razinu mora zbog čega su bili potopljeni brojni objekti i kuće smještene uz more. Nevera praćena olujnim jugom na širem je području Kaštela počela oko 20 sati. Zapuhao je jaki jugoistočni vjetar koji je na momente puhao 60 kilometara na sat, a temperatura je iznosila oko 10 stupnjeva. - Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri. Riječ je o kućama, restoranima i drugim objektima na samoj rivi. U zadnjih sat i pol smo imali pedesetak takvih dojava - rekao je za Hinu vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić.

Na otvorenom moru su zabilježeni orkanski udari. Orkanski udari zabilježeni su na Mosorskoj zvjezdarnici, na Lastovu te na Palagruži, gdje je najjači udar juga dosegnuo 137 kilometara na sat. S Palagruže stiže i podatak s meteorološko-oceanografske plutače DHMZ-a, smještene osam nautičkih milja od svjetionika, koja je u dva navrata izmjerila valove visine do osam metara, piše Dalmacija Danas. Kontaktirali su svjetioničara Vojislava Šaina.

- Za nas ovo nije ništa ekstremno, navikli smo na ovakve uvjete. Zanimljivo, jače udare vjetra javlja naša postaja na svjetioniku u odnosu na vrijednosti koje daje sama plutača. Očekujemo lagano slabljenje vjetra od 20 sati - kazao im je Šaina.