U ponedjeljak poslijepodne došlo je do prometne nesreće na autocesti A2 kod Začretja nedaleko od Zaboka, potvrdila je PU krapinsko-zagorska za Večernji list. Facebook stranica "Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija" objavila je da je prometnica zatvorena u smjeru Krapine. Na fotografijama snimljenim iz zraka vidi se da se veliki kamion prevrnuo na bok.

FOTO Prometni kolaps na A2: Kamion se prevrnuo na bok, promet obustavljen

Hrvatski autoklub izvijestio je da je zbog nesreće zaustavljen promet između čvorova Sveti Križ Začretje i Krapina prema Sloveniji. Vozila se u međuvremenu preusmjeravaju na čvor Sveti Križ Začretje. Uzrok prevrtanja još uvijek nije poznat te je u tijeku očevid, kazali su iz policije.