NEDALEKO OD ZABOKA

FOTO Prometni kolaps na A2: Kamion se prevrnuo na bok, promet obustavljen

Korina Baretić
15.09.2025.
u 18:23

Vozila se u međuvremenu preusmjeravaju na čvor Sveti Križ Začretje.

U ponedjeljak poslijepodne došlo je do prometne nesreće na autocesti A2 kod Začretja nedaleko od Zaboka, potvrdila je PU krapinsko-zagorska za Večernji list. Facebook stranica "Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija" objavila je da je prometnica zatvorena u smjeru Krapine. Na fotografijama snimljenim iz zraka vidi se da se veliki kamion prevrnuo na bok.

Hrvatski autoklub izvijestio je da je zbog nesreće zaustavljen promet između čvorova Sveti Križ Začretje i Krapina prema Sloveniji. Vozila se u međuvremenu preusmjeravaju na čvor Sveti Križ Začretje. Uzrok prevrtanja još uvijek nije poznat te je u tijeku očevid, kazali su iz policije.
