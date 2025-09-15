Naši Portali
U TIJEKU JE OČEVID

Tragična nesreća u Vidovcu: Preminuo 80-godišnji vozač. Na terenu hitna i vatrogasci

Najnovija vijest
VL
Autor
Večernji.hr
15.09.2025.
u 16:45

Od 16 sati državna cesta DC-35 zatvorena je za promeT.

Oko 15:45 sati u Vidovcu, u Ulici Stjepana Radića, sudarila su se dva osobna vozila. Vozač jednog od njih, 80-godišnji muškarac, nažalost je preminuo na mjestu nesreće.

Od 16 sati državna cesta DC-35 zatvorena je za promet, a vozila se preusmjeravaju obilazno uz regulaciju policije.

Na teren su izašli hitna pomoć i vatrogasci, a policija provodi očevid.
