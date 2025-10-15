FOTO Ovo mu je drugi rođendan: Sletio s ceste, prevrnuo se i zapalio, pogledajte kako izgleda auto

Teška prometna nesreća dogodila se noćas na Krku u blizini Njivica, a vozač automobila može slaviti drugi rođendan s obzirom kako je izgledalo vozilo s kojim je sletio s ceste. Automobilom je upravljao 22-godišnji mladić kada je uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, prešao na suprotni trak, sletio s ceste, zabio se u metalni stup te se prevrnuo i odletio 15 metara dalje u gusto grmlje.

Automobil se zapalio, no mladić je na vrijeme uspio izaći iz njega, a požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Krk. Oni su dojavu o požaru vozila zaprimili u 0.40 sati. Mladi vozač je u nesreći lakše ozlijeđen.

- Na intervenciju izlazi dežurna smjena s dva vozila i tri vatrogasca. Po dolasku na mjesto događaja uočili smo vozilo u razbuktaloj fazi požara, koje se nalazilo oko 15 metara unutar šume. Nakon probijanja kroz nepristupačan teren, započeli smo s gašenjem vozila i okolne vegetacije. Požar je brzo lokaliziran, a potom je uslijedilo dogašivanje i osiguranje mjesta nesreće - objavili su vatrogasci, a poslali su i poseban apel vozačima.

- U posljednjih mjesec dana svjedoci smo niza teških prometnih nesreća na našem otoku, stoga apeliramo na sve vozače da smanje brzinu i voze oprezno.