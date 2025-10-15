Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NESREĆA NA KRKU

FOTO Ovo mu je drugi rođendan: Sletio s ceste, prevrnuo se i zapalio, pogledajte kako izgleda auto

nesreća na Krku
Foto: JVP Krk
1/5
Autor
Karolina Lubina
15.10.2025.
u 13:23

Automobil se zapalio, no mladić je na vrijeme uspio izaći iz njega, a požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Krk

Teška prometna nesreća dogodila se noćas na Krku u blizini Njivica, a vozač automobila može slaviti drugi rođendan s obzirom kako je izgledalo vozilo s kojim je sletio s ceste. Automobilom je upravljao 22-godišnji mladić kada je uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, prešao na suprotni trak, sletio s ceste, zabio se u metalni stup te se prevrnuo i odletio 15 metara dalje u gusto grmlje. 

Automobil se zapalio, no mladić je na vrijeme uspio izaći iz njega, a požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Krk. Oni su dojavu o požaru vozila zaprimili u 0.40 sati. Mladi vozač je u nesreći lakše ozlijeđen.  

-  Na intervenciju izlazi dežurna smjena s dva vozila i tri vatrogasca. Po dolasku na mjesto događaja uočili smo vozilo u razbuktaloj fazi požara, koje se nalazilo oko 15 metara unutar šume. Nakon probijanja kroz nepristupačan teren, započeli smo s gašenjem vozila i okolne vegetacije. Požar je brzo lokaliziran, a potom je uslijedilo dogašivanje i osiguranje mjesta nesreće - objavili su vatrogasci, a poslali su i poseban apel vozačima. 

- U posljednjih mjesec dana svjedoci smo niza teških prometnih nesreća na našem otoku, stoga apeliramo na sve vozače da smanje brzinu i voze oprezno. 

 
Ključne riječi
zapalio se auto Krk prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još