Užas u Dugom Selu: Sletio s ceste, auto se zapalio, muškarac na vrijeme izašao

U noći s ponedjeljka na utorak u Dugom Selu dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozilo, nakon što je skrenulo s ceste, udarilo u stup i zatim se zapalilo.

Automobilom je upravljao 40-godišnji vozač koji je, prema prvim podacima, bio pod utjecajem alkohola i opijata. Ipak, uspio je sam izaći iz vozila prije nego što ga je zahvatio požar, pri čemu je zadobio lake ozljede.

Policija je izvijestila da je očevid u tijeku te da će više detalja o okolnostima nesreće biti poznato nakon njegova završetka.