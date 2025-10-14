Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 15
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
UDARIO U STUP I PLANUO

Užas u Dugom Selu: Sletio s ceste, auto se zapalio, muškarac na vrijeme izašao

Najnovija vijest
VL
Autor
Vecernji.hr
14.10.2025.
u 07:32

Policija je izvijestila da je očevid u tijeku te da će više detalja o okolnostima nesreće biti poznato nakon njegova završetka.

U noći s ponedjeljka na utorak u Dugom Selu dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozilo, nakon što je skrenulo s ceste, udarilo u stup i zatim se zapalilo.

Automobilom je upravljao 40-godišnji vozač koji je, prema prvim podacima, bio pod utjecajem alkohola i opijata. Ipak, uspio je sam izaći iz vozila prije nego što ga je zahvatio požar, pri čemu je zadobio lake ozljede.

Policija je izvijestila da je očevid u tijeku te da će više detalja o okolnostima nesreće biti poznato nakon njegova završetka.

Ključne riječi
Dugo Selo prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još