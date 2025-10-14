Policija traži pomoć Zagrepčana: U Novom Zagrebu pobjegao nakon prometne nesreće

U petak, 10. listopada oko 15.50 sati, na raskrižju Avenije Dubrovnik, Stonske ulice i Ulice Viktora Kovačića u Novom Zagrebu, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali crni Opel Corsa i zasad nepoznati automobil tamne boje. Prema policijskom izvješću, vozač nepoznatog vozila nakon sudara se udaljio s mjesta događaja, dok je vozačica Opela lakše ozlijeđena. Kako bi se razjasnile sve okolnosti nesreće, iz Policijske uprave zagrebačke pozivaju svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.