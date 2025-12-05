U Dalmaciji osvojio 170 tisuća eura na Eurojackpotu. Već zna kako će potrošiti dobitak

U 95. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 12, 16, 35, 46, 50 te 3 i 5, koji su igraču iz Metkovića donijeli dobitak 5+0 u iznosu od 170.605,40 eura. Sretnog dobitnika, koji je svoj dobitak preuzeo na glavnoj blagajni Hrvatske Lutrije, vijest je iskreno razveselila ali i potaknula na dobro djelo. Loto 7 i Eurojackpot odigrava povremeno, a brojeve bira po osjećaju: „Biram one koji se u tom trenutku učine sretni, a ovog puta je upalilo” uz osmijeh je podijelio kako ga je ovog puta takav pristup doveo do prvog velikog dobitka u životu.

Ono što posebno izdvaja sretnog Metkovčanina nije samo osvajanje velikog iznosa na lotu, već odluka da svoj dobitak podijeli s drugima. Odmah je odlučio da će dio dobitka usmjeriti u humanitarne svrhe, a ostatak podijeliti sa svojom obitelji: “Sreća je najveća kad se dijeli s drugima. Oduvijek sam govorio da ću, ako ikad osvojim nešto veliko, dio dati potrebitima. Sada ću to i učiniti. Predblagdansko je vrijeme, mnogi se bore s teškoćama, i ako mogu bar malo pomoći – to je za mene najveći dobitak.”

U jučerašnjem izvlačenju osvojen je dobitak Joker 5 iznosu od 6.000,00 eura. Dobitni listić uplaćen je u Zadru na prodajnom mjestu Tiska (Ante Starčevića BB). Večeras je novo izvlačenje Eurojackpota i nova prilika za osvajanje Jackpota u iznosu od 10.000.000,00 eura, dok dobitak 5+1 iznosi 1.700.000,00 eura.