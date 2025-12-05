Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
PRVI VELIKI DOBITAK

U Dalmaciji osvojio 170 tisuća eura na Eurojackpotu. Već zna kako će potrošiti dobitak

Lotto Lower Saxony
Shireen Broszies/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
05.12.2025.
u 11:47

U jučerašnjem izvlačenju osvojen je dobitak Joker 5 iznosu od 6.000,00 eura. Dobitni listić uplaćen je u Zadru na prodajnom mjestu Tiska (Ante Starčevića BB)

U 95. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 12, 16, 35, 46, 50 te 3 i 5, koji su igraču iz Metkovića donijeli dobitak 5+0 u iznosu od 170.605,40 eura. Sretnog dobitnika, koji je svoj dobitak preuzeo na glavnoj blagajni Hrvatske Lutrije, vijest je iskreno razveselila ali i potaknula na dobro djelo. Loto 7 i Eurojackpot odigrava povremeno, a brojeve bira po osjećaju: „Biram one koji se u tom trenutku učine sretni, a ovog puta je upalilo” uz osmijeh je podijelio kako ga je ovog puta takav pristup doveo do prvog velikog dobitka u životu.

Ono što posebno izdvaja sretnog Metkovčanina nije samo osvajanje velikog iznosa na lotu, već odluka da svoj dobitak podijeli s drugima. Odmah je odlučio da će dio dobitka usmjeriti u humanitarne svrhe, a ostatak podijeliti sa svojom obitelji: “Sreća je najveća kad se dijeli s drugima. Oduvijek sam govorio da ću, ako ikad osvojim nešto veliko, dio dati potrebitima. Sada ću to i učiniti. Predblagdansko je vrijeme, mnogi se bore s teškoćama, i ako mogu bar malo pomoći – to je za mene najveći dobitak.”

U jučerašnjem izvlačenju osvojen je dobitak Joker 5 iznosu od 6.000,00 eura. Dobitni listić uplaćen je u Zadru na prodajnom mjestu Tiska (Ante Starčevića BB). Večeras je novo izvlačenje Eurojackpota i nova prilika za osvajanje Jackpota u iznosu od 10.000.000,00 eura, dok dobitak 5+1 iznosi 1.700.000,00 eura.

Ključne riječi
Lutrija dobitak Eurojackpot

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja