FOTO Ove fotografije najbolje pokazuju razmjere razaranja: Pogledajte kako izgled Teheran

Na stranicama NASA FIRMS-a, američkog satelitskog sustava za praćenje požara, vidljivi su golemi razmjeri požara koji trenutačno bukti u Teheranu. Satelitske snimke pokazuju da se vatra na području rafinerije i skladišta goriva širi na prostoru od nekoliko kvadratnih kilometara. Podsjetimo, Izrael je objavio da je jučer prvi put gađao iranska naftna postrojenja.

Strašne snimke stižu i iz same iranske prijestolnice – gusti crni dim nadvio se nad gradom nakon bombardiranja naftnih skladišta. Izraelska vojska priopćila je da je tijekom noći napala više skladišta goriva u Teheranu, tvrdeći da su spremnici korišteni i za opskrbu vojne infrastrukture. Prema iranskoj državnoj televiziji IRIB, Revolucionarna garda potvrdila je bombardiranje rafinerije nafte na jugu glavnog grada.

Zbog požara i dima nad gradom stvorili su se neobični vremenski uvjeti. „Iako danas u Teheranu imamo naoblaku, trenutno tamno nebo nije prirodno i uzrokovano je kombinacijom dima i oblaka“, rekao je Sadeg Zejaejan, voditelj Centra za upravljanje krizama Iranske meteorološke službe, prenosi državna novinska agencija IRNA. Novinska agencija Tasnim upozorila je i na moguće zdravstvene rizike. U atmosferi su, navodi se, prisutni sumporni i dušikovi oksidi koji bi u kombinaciji s kišom mogli postati opasni za stanovništvo. Stanovnicima je savjetovano da, ako dođe do padalina, ostanu u svojim domovima i izbjegavaju boravak na otvorenom.