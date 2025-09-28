Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
RIPLEY U MINNESOTI

FOTO Milanović obišao vojni kamp s Bradleyima i Blackhawkovima, naglasio važnost suradnje

Zoran Milanović obišao postrojbe Nacionalne garde Minnesote u kampu Ripley
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
1/16
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
28.09.2025.
u 12:12

U tom vojnom kampu, najvećem u Minnesoti, predstavljeni su mu oružani sustavi, simulatori i sustavi održavanja helikoptera Black Hawk i oklopnih vozila Bradley, kao i tenkova Abrams

Suradnja Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote posebno je važna nakon što je Hrvatska nabavila Bradleye i Blackhawkove, rekao je u subotu predsjednik Zoran Milanović pri obilasku vojnog kampa Ripley u kojem se nalazi takvo naoružanje. „Vojna suradnja Nacionalne garde Minnesote i Hrvatske vojske vrlo je važna. Bila je važna prije 29 godina, bila je važna i prije 12 godina kada sam prvi put razmišljao o mogućnosti da dođem ovdje kao premijer, a važna je i danas zbog povezivanja, suborstva i duha zajedničkog napora i cilja”, rekao je Milanović u Ripleyju kojeg je obišao u pratnji zapovjednika Nacionalne garde Minnesote general-bojnika Shawna P. Mankea, priopćeno je iz njegovog ureda. 

U tom vojnom kampu, najvećem u Minnesoti, predstavljeni su mu oružani sustavi, simulatori i sustavi održavanja helikoptera Black Hawk i oklopnih vozila Bradley, naoružanja koje posjeduje i Hrvatska, kao i tenkova Abrams.

„Nedavno smo nabavili i opremu koju prije nismo imali, poput Bradleyja i Blackhawk helikoptera. Njihovo održavanje i opskrbni lanac za nas su od presudne važnosti. Ovaj posjet vojnoj bazi i prezentacija sposobnosti Nacionalne garde Minnesote služi upravo tome”, rekao je Milanović.

Hrvatska vojska već 29 godina aktivno surađuje s Nacionalnom gardom Minnesote, sastavnice pričuvnih snaga Nacionalne garde SAD-a koja se sastoji od 13 tisuća pripadnika. „Ono što znam kao Vrhovni zapovjednik jest da su naši ljudi ponosni na tu suradnju. Ovdje im se nudi znanje, organizacija i iskustvo, pogotovo mlađim vojnicima. Starija generacija hrvatskih vojnika jedini su vojnici u Europi sa stvarnim borbenim iskustvom otprije 30 godina. Naš načelnik Glavnog stožera i njegovi prvi suradnici - to su sve ljudi s opasnim, teškim ratnim iskustvom”, rekao je Milanović o toj suradnji. Posjetom tog vojnog kampa koji se prostire na površini od 53 tisuće hektara Milanović je završio svoj radni posjet SAD-u, stoji u priopćenju. 

Zoran Milanović obišao postrojbe Nacionalne garde Minnesote u kampu Ripley
Zoran Milanović obišao postrojbe Nacionalne garde Minnesote u kampu Ripley
1/16
Ključne riječi
Bradley Black Hawk Zoran Milanović

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
marsovac
13:13 28.09.2025.

dosao spiunirati za putina,...ha,ha,.....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još