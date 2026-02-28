Iran najavio razoran odgovor: 'Započeli ste put bez povratka'

U svom prvom komentaru o izraelsko-američkom ratu protiv Irana, čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta izjavio je: „Započeli ste put čiji kraj neće biti u vašim rukama.“ Iranski dužnosnik dodao je da se Teheran priprema za odgovor, koji će, kako tvrdi, biti ogroman. Iranski mediji izvijestili su da su se eksplozije čule i u gradu Tabrizu, na sjeverozapadu Irana.

Dužnosnik je u subotu potvrdio da iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei trenutno nije u Teheranu te je premješten na sigurno mjesto. Izrael je u međuvremenu objavio da je pokrenuo preventivni zračni napad na Iran nakon izvještaja o brojnim eksplozijama u Teheranu.

Prema izvješćima izraelske radiotelevizijske korporacije, mete u iranskoj prijestolnici uključivale su ključna vladina središta, poput Ministarstva obavještajnih službi, kao i ured vrhovnog vođe Alija Hamneija. Napadi su također ciljali vladine zgrade, a izraelski izvori navode da je izveden i pokušaj atentata na visoke iranske dužnosnike.

Među pogođenim područjima bila je Pasteurova ulica, gdje se nalaze predsjednički ured i Iransko vijeće za nacionalnu sigurnost, kao i područje oko rezidencije vrhovnog vođe i Skupštine stručnjaka. Izraelski izvori nisu isključili mogućnost da je napad bio usmjeren i izravno na Hamneija, naglašavajući da su svi čelnici iranskog režima, uključujući vrhovnog vođu i iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana, bili potencijalne mete napada.