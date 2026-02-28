Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Izrael napao Iran: Eksplozije diljem Teherana
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STIGLA PRVA REAKCIJA

Iran najavio razoran odgovor: 'Započeli ste put bez povratka'

FILE PHOTO: IRAN'S AYATOLLAH ALI KHAMENEI INSPECTS HARDLINE VOLUNTEERS IN SUPPORT OF PALESTINIAN INTAFADA.
Foto: Reuters Photographer/REUTERS
1/10
Autor
Hassan Haidar Diab
28.02.2026.
u 08:58

Prema izvješćima izraelske radiotelevizijske korporacije, mete u iranskoj prijestolnici uključivale su ključna vladina središta, poput Ministarstva obavještajnih službi, kao i ured vrhovnog vođe Alija Hamneija.

U svom prvom komentaru o izraelsko-američkom ratu protiv Irana, čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta izjavio je: „Započeli ste put čiji kraj neće biti u vašim rukama.“ Iranski dužnosnik dodao je da se Teheran priprema za odgovor, koji će, kako tvrdi, biti ogroman. Iranski mediji izvijestili su da su se eksplozije čule i u gradu Tabrizu, na sjeverozapadu Irana.

Dužnosnik je u subotu potvrdio da iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei trenutno nije u Teheranu te je premješten na sigurno mjesto. Izrael je u međuvremenu objavio da je pokrenuo preventivni zračni napad na Iran nakon izvještaja o brojnim eksplozijama u Teheranu.

Prema izvješćima izraelske radiotelevizijske korporacije, mete u iranskoj prijestolnici uključivale su ključna vladina središta, poput Ministarstva obavještajnih službi, kao i ured vrhovnog vođe Alija Hamneija. Napadi su također ciljali vladine zgrade, a izraelski izvori navode da je izveden i pokušaj atentata na visoke iranske dužnosnike.

Među pogođenim područjima bila je Pasteurova ulica, gdje se nalaze predsjednički ured i Iransko vijeće za nacionalnu sigurnost, kao i područje oko rezidencije vrhovnog vođe i Skupštine stručnjaka. Izraelski izvori nisu isključili mogućnost da je napad bio usmjeren i izravno na Hamneija, naglašavajući da su svi čelnici iranskog režima, uključujući vrhovnog vođu i iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana, bili potencijalne mete napada.

Ključne riječi
Izrael SAD napad na Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!