Zoran Milanović: 'Mi u Hrvatskoj preopterećeni smo poviješću. Kad bih imao zlatnu ribicu...'

U svijetu punom sukoba potrebna nam je jasna vizija i prilagođavanje novim gospodarskim, migracijskim i drugim izazovima, rekao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović Hrvatima u Minnesoti u petak navečer, priopćio je Ured predsjednika. „U današnjem svijetu punom sukoba i nejasnoća, u olujnom vremenu svjetske politike trebamo ploviti mirno, razborito, s jasnom vizijom i ne isticati se previše. Ali, isto tako moramo se pripremiti i prilagoditi novom okruženju, novim izazovima - gospodarskim, migracijskim i svim ostalima. Ja bih ih radije nazvao izazovima nego prijetnjama jer to jednostavno jest tako“, poručio je Milanović u petak navečer u St. Paulu članovima hrvatske zajednice koja živi i radi u saveznoj državi Minnesoti.

„Mi u Hrvatskoj preopterećeni smo poviješću. Imali smo dovoljno povijesti i sada nam trebaju desetljeća mira i predvidljivosti. Kad bih dobio priliku od zlatne ribice tražiti da mi ispuni jednu želju, za svoju zemlju bih poželio predvidljivost i dosadu u narednih deset, dvadeset, trideset godina”, dodao je Milanović. Milanović je rekao da je posebno emotivno doživio ovaj posjet i da njegov posao „ne bi bio potpun" da nije posjetio Hrvate u Minnesoti.

„Dijeli nas beskonačan ocean. Vaši su preci otišli u potragu za prilikom, srećom, novim životom. A kada gledam vas, kroz vas vidim i osjećam duhove i slike svojih predaka koji su isto tako mogli odlučiti krenuti istim putem prije nekoliko desetljeća ili dva stoljeća, ali nisu iz nekog razloga. Oni su živjeli, podnosili i izdržavali prilično težak život u staroj domovini“, rekao je hrvatski predsjednik u prigodnom obraćanju potomcima Hrvata u Minnesoti te je podsjetio i na veličinu i značaj pokojnog guvernera Minnesote Rudija Prpića koji je također bio Hrvat, navodi se u priopćenju.

Predsjednik Milanović sastao se s hrvatskim iseljenicima i njihovim potomcima u petak navečer u Hrvatskom domu – Croatian Hallu, središtu društvenog života Hrvata u Minnesoti od 1919. godine. U Minnesoti živi približno 10.000 osoba hrvatskog podrijetla.Hrvati su u Minnesoti od 1993. godine okupljeni u Hrvatskom kulturnom društvu Minnesote, službenoj neprofitnoj organizaciji koja čuva i promiče hrvatsku kulturu, jezik i tradiciju te njeguje osjećaj zajedništva među hrvatskim Amerikancima i prijateljima Hrvatske. Društvo okuplja više od 200 aktivnih članova koji redovito sudjeluju u kulturnim i društvenim aktivnostima. Uoči susreta s potomcima Hrvata u Minnesoti, predsjednik je obišao u Arden Hillsu sjedište 34. pješačke divizije „Red Bull“ i susreo se sa zapovjednikom Nacionalne garde Minnesote general-bojnikom Shawnom P. Mankeom.