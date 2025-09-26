Milanović: Mađari bi trebali opreznije govoriti, mi smo susjedi i partneri, ali ne možemo nikome ustupiti svoju obalu

Njih to malo žulja i trebali bi opreznije govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete, a ti kapaciteti za prijenos nafte i plina rastu, oni sada daleko nadmašuju hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more - Mađarskoj, Slovačkoj - pa ako hoće, tu smo. Cijene koje Hrvatska nudi su, koliko ja znam, u okviru razumnog, ne može biti besplatno, a ovo drugo su neka strateška povijesna pitanja - izjavio je danas predsjednik Zoran Milanović komentirajući govor ministra vanjskih poslova Mađarske u Ujedinim narodima u kojem je prozvao Hrvatsku ratnim profiterom zbog prodaje nafte preko hrvatskog JANAF-a.

- Mi smo saveznici, partneri i susjedi, ali ne možemo nikome ustupiti svoju obalu. Na kraju krajeva MOL ima svoje rafinerije u Rijeci, oni su suvlasnik INA-e i upravlja rafinerijom. Ne vidim razloga za nervozu - dodao je predsjednik Milanović komentirajući poruke mađarskog ministra.

Nadalje, rekao je kako ne želi ulaziti u odnose Mađarske i Rusije “i pošto oni tamo nabavljaju energente, sigurno žele proći jeftino”. - Oni se mogu opskrbljivat i preko Hrvatske u jednoj značajnoj mjeri i normalnoj cijeni - rekao je Milanović koji smatra da je drugo veliko pitanje koliko dugo Europa može biti konkurenta bez energetske suradnje s Rusijom. - To ne smije biti ideološko pitanje jer to je glupost i vodi u ludilo i jedno besvjesno stanje u kojem se trenutno nalazimo - dodao je.

- Mađarska je bila Hrvatskoj sva ova desetljeća jako dobar susjed, a posebno kada je bilo najteže. S Mađarima se dalo raditi i oni su pomagali u diplomatskom prostoru gdje je informacija zlato, a mi smo dobivali pijesak. Pazio bih i njegovao odnose s Mađarskom, koliko god je to moguće - zaključio je predsjednik Milanović.