FOTO Autoceste su očišćene, snijeg više ne stvara probleme no HAK ima drugo upozorenje

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih je temperatura moguća poledica na vlažnim dijelovima kolnika u unutrašnjosti, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju veća je opasnost od odrona, javljaju jutros iz HAK-a. "Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i ne kreću na put bez zimske opreme", ističu.

Za sve skupine vozila otvoreni su:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica

DC54 Maslenica-Zaton Obrovački

Krčki (DC102) i Paški most (DC106)

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene su:

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene

ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.

Samo za osobna vozila otvorena je DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina), napominju iz HAK-a.

Također, zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:

Gorski kotar:

DC3 Zdihovo-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica

DC32 Prezid-Delnice

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin

DC203 Brod na Kupi-Delnice

DC305 Parg-Čabar

DC549 Vrata-Fužine

DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja

ŽC5030 Platak-Kamenjak

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk

ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja

Lika (dio Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije):

DC1 Draganić-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac-Knin; Dugopolje-Klis

DC23 Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj

DC25 Korenica-Lički Osik

DC27 Gračac-Zaton Obrovački

DC42 Josipdol-Grabovac

DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić-Štikada-Gračac

DC52 Špilnik-Korenica

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje

DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj

DC522 Udbina-Gornja Ploča

ŽC5203 Dobroselo-Srb

ŽC5217 Donji Lapac-Mazin

na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog i Korenice.

Splitsko-dalmatinska županija:

DC1 Dugopolje-Klis

DC8 Dubci-Marušići

DC39 Aržano-Svib

DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis

DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica

DC62 Šestanovac-Zagvozd

DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig

DC220 Tijarica-Kamensko

Prema DHMZ-u, danas će se djelomično se smanjiti naoblaka, osobito na Jadranu gdje će biti više sunčanih razdoblja. Na jugu će još mjestimice padati kiša, ponajprije u prvom dijelu dana, dok će u unutrašnjosti postupno prestajati snijeg. Navečer se u zapadnim krajevima očekuje novo naoblačenje uz mogućnost za slabu oborinu.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a prema poslijepodnevu će okrenuti na jugozapadni i južni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, no postupno će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, a potkraj dana na sjevernom dijelu i na jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 0 do 5 °C u unutrašnjosti te između 7 i 12 °C na Jadranu.