FOTO Autoceste su očišćene, snijeg više ne stvara probleme no HAK ima drugo upozorenje

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih je temperatura moguća poledica na vlažnim dijelovima kolnika u unutrašnjosti, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju veća je opasnost od odrona, javljaju jutros iz HAK-a. "Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i ne kreću na put bez zimske opreme", ističu.
Za sve skupine vozila otvoreni su:
- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje
- autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica
- DC54 Maslenica-Zaton Obrovački
- Krčki (DC102) i Paški most (DC106)
Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene su:
- Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene
- ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.
Samo za osobna vozila otvorena je DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina), napominju iz HAK-a.
Također, zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:
Gorski kotar:
- DC3 Zdihovo-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica
- DC32 Prezid-Delnice
- DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin
- DC203 Brod na Kupi-Delnice
- DC305 Parg-Čabar
- DC549 Vrata-Fužine
- DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja
- ŽC5030 Platak-Kamenjak
- ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje
- ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak
- ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo
- ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac
- ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk
- ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja
Lika (dio Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije):
- DC1 Draganić-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac-Knin; Dugopolje-Klis
- DC23 Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj
- DC25 Korenica-Lički Osik
- DC27 Gračac-Zaton Obrovački
- DC42 Josipdol-Grabovac
- DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić-Štikada-Gračac
- DC52 Špilnik-Korenica
- DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo
- DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje
- DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig
- DC429 Selište Drežničko-Prijeboj
- DC522 Udbina-Gornja Ploča
- ŽC5203 Dobroselo-Srb
- ŽC5217 Donji Lapac-Mazin
- na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog i Korenice.
Splitsko-dalmatinska županija:
- DC1 Dugopolje-Klis
- DC8 Dubci-Marušići
- DC39 Aržano-Svib
- DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis
- DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica
- DC62 Šestanovac-Zagvozd
- DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig
- DC220 Tijarica-Kamensko
Prema DHMZ-u, danas će se djelomično se smanjiti naoblaka, osobito na Jadranu gdje će biti više sunčanih razdoblja. Na jugu će još mjestimice padati kiša, ponajprije u prvom dijelu dana, dok će u unutrašnjosti postupno prestajati snijeg. Navečer se u zapadnim krajevima očekuje novo naoblačenje uz mogućnost za slabu oborinu.
Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a prema poslijepodnevu će okrenuti na jugozapadni i južni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, no postupno će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, a potkraj dana na sjevernom dijelu i na jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 0 do 5 °C u unutrašnjosti te između 7 i 12 °C na Jadranu.