SNIJEG POSTUPNU PRESTAJE PADATI

FOTO Autoceste su očišćene, snijeg više ne stvara probleme no HAK ima drugo upozorenje

Foto: HAK
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
23.11.2025.
u 07:22

Prema DHMZ-u, danas će se djelomično se smanjiti naoblaka, osobito na Jadranu gdje će biti više sunčanih razdoblja. Na jugu će još mjestimice padati kiša, ponajprije u prvom dijelu dana, dok će u unutrašnjosti postupno prestajati snijeg.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih je temperatura moguća poledica na vlažnim dijelovima kolnika u unutrašnjosti, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju veća je opasnost od odrona, javljaju jutros iz HAK-a. "Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i ne kreću na put bez zimske opreme", ističu. 

Za sve skupine vozila otvoreni su:

  • autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje
  • autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica
  • DC54 Maslenica-Zaton Obrovački
  • Krčki (DC102) i Paški most (DC106)

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene su:

  • Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene
  • ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.

Samo za osobna vozila otvorena je DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina), napominju iz HAK-a.

Također, zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:

Gorski kotar:

  • DC3 Zdihovo-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica
  • DC32 Prezid-Delnice
  • DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin
  • DC203 Brod na Kupi-Delnice
  • DC305 Parg-Čabar
  • DC549 Vrata-Fužine
  • DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja
  • ŽC5030 Platak-Kamenjak
  • ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje
  • ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak
  • ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo
  • ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac
  • ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk
  • ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja

Lika (dio Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije):

  • DC1 Draganić-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac-Knin; Dugopolje-Klis
  • DC23 Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj
  • DC25 Korenica-Lički Osik
  • DC27 Gračac-Zaton Obrovački
  • DC42 Josipdol-Grabovac
  • DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić-Štikada-Gračac
  • DC52 Špilnik-Korenica
  • DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo
  • DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje
  • DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig
  • DC429 Selište Drežničko-Prijeboj
  • DC522 Udbina-Gornja Ploča
  • ŽC5203 Dobroselo-Srb
  • ŽC5217 Donji Lapac-Mazin
  • na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog i Korenice.

Splitsko-dalmatinska županija:

  • DC1 Dugopolje-Klis
  • DC8 Dubci-Marušići
  • DC39 Aržano-Svib
  • DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis
  • DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica
  • DC62 Šestanovac-Zagvozd
  • DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig
  • DC220 Tijarica-Kamensko

Prema DHMZ-u, danas će se djelomično se smanjiti naoblaka, osobito na Jadranu gdje će biti više sunčanih razdoblja. Na jugu će još mjestimice padati kiša, ponajprije u prvom dijelu dana, dok će u unutrašnjosti postupno prestajati snijeg. Navečer se u zapadnim krajevima očekuje novo naoblačenje uz mogućnost za slabu oborinu.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a prema poslijepodnevu će okrenuti na jugozapadni i južni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, no postupno će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, a potkraj dana na sjevernom dijelu i na jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 0 do 5 °C u unutrašnjosti te između 7 i 12 °C na Jadranu.
