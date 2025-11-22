Snježne muke u Hrvatskoj, za jednu regiju upaljen i crveni meteoalarm. Civilna zaštita: Ne izlazite ako ne morate

U Hrvatskoj smo dobili prvi osjetniji snijeg ove zime. Bijeli pokrivač uzrokovao je u petak i subotu puno problema u prometu, brojne ceste morale su biti i zatvorene. Snijeg se zadržavao i na autocestama. Za riječko područje aktiviran je crveni meteoalarm zbog olujne i orkanske bure, dok je Civilna zaštita RH izdala upute i pozvala građane na pojačan oprez zbog snijega i poledice.

Sukladno najavama, dan je protekao u pravom zimskom ozračju, obilježen oblačnim, vjetrovitim i hladnim vremenom. Snijeg je padao u unutrašnjosti, stvarajući pokrivač, a u gorju i deblji sloj, dok ga je vjetar nosio i uz obalu. Jadran je zahvatila kiša, u Dalmaciji praćena jačim pljuskovima s grmljavinom, a buru su pratili olujni i orkanski udari, osobito podno Velebita. Temperature su se kretale od -3 do 1 °C u unutrašnjosti te od 4 do 8 °C na Jadranu, dok je na krajnjem jugu dosezale i 13 °C, javljaju iz DHMZ-a.

Crveni meteoalarm, najviša razina upozorenja, ostaje na snazi za Rijeku i Kvarner zbog olujne bure s orkanskim udarima podno Velebita. Za Gospić je izdano narančasto upozorenje zbog snijega, poledice, mećave i zapusa, dok je ostatak Hrvatske pod žutim meteoalarmom – zbog snijega i poledice na sjeveru i u Slavoniji, te zbog olujnog vjetra u Dalmaciji i na jugu.

Foto: DHMZ

Iz DHMZ-a za nedjelju donose sljedeću prognozu: U noći i ujutro pretežno oblačno, na kopnu uz postupni prestanak snijega, na Jadranu kiše. Zatim sa zapada djelomično kidanje naoblake i osobito na Jadranu sunčana razdoblja. Navečer na zapadu novo naoblačenje uz mogućnost za slabu oborinu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u drugom dijelu dana jugozapadni i južni. Na Jadanu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni, uz obalu i zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu od 3 do 7 °C. Najviša dnevna od 1 do 5, na Jadranu od 8 do 12 °C.

U Dalmaciji kaos zbog snijega: Na cesti 'ljubitelji ljetnih guma'

Iz HAC-a i HAK-a danima već upozoravaju građane i posebice vozače na pogoršane uvjete u prometu zbog snijega i susnježice. A jučer su se ozbiljnim upozorenjem oglasili i iz Civilne zaštite. Civilna zaštita Republike Hrvatske objavila je detaljne smjernice za građane, upozoravajući na povećanu opasnost od snijega, poledice i leda. Pozivaju na oprez u zatvorenim i otvorenim prostorima, te na odgovorno postupanje vlasnika nekretnina i vozila. U slučaju izoliranosti doma zbog snijega i potrebe za medicinskom ili veterinarskom pomoći, dostavom namirnica ili energenata, potrebno je nazvati broj 112.

Na otvorenom se preporučuje izbjegavanje nepotrebnih izlazaka i pridržavanje savjeta za prevenciju padova. Ako je izlazak nužan, hodajte polako, malim koracima, koristeći očišćene staze i nogostupe. Budite oprezni uz zgrade i stabla zbog mogućeg pada snijega ili leda. Preporučuje se obuća s gumenim, hrapavim potplatima, držanje ruku izvan džepova i izbjegavanje teškog tereta radi lakšeg održavanja ravnoteže. Pri silasku niz stepenice obavezno se držite za rukohvat.

Strogo je zabranjeno dirati ili otresati neizolirane električne vodiče prekrivene snijegom zbog opasnosti od strujnog udara. Također, izbjegavajte hodanje po zaleđenim površinama, posebno jezerima i barama. Sigurnim se smatra led debljine veće od 12 cm, dok je sivi led izrazito opasan zbog svoje tankoće. Vlasnici kuća, stambenih i poslovnih objekata obvezni su redovito čistiti prilazne puteve i pločnike ispred svojih posjeda te ih posipati solju ili pijeskom kako bi spriječili ozljede. Također moraju ukloniti snijeg koji bi mogao pasti s krova i ugroziti prolaznike, a ako to ne mogu sigurno učiniti sami, trebaju angažirati nadležne službe.

Snijeg zameo Hrvatsku: Zimski uvjeti na autocesti A1 kod čvora Otočac Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vlasnicima vozila savjetuje se da prije vožnje temeljito očiste snijeg i led s automobila te koriste obaveznu zimsku opremu. Parkiranje uz zgrade ili drveće s kojih može pasti snijeg ili led nije dopušteno.

Od ponedjeljka do srijede očekuje se novi val nestabilnog vremena, uz pretežno oblačno nebo i povremenu kišu, koja će biti češća na Jadranu i u priobalju. U utorak se prognoziraju obilne oborine, praćene grmljavinom na Jadranu. Pad temperature donijet će mogućnost susnježice i snijega u gorju od utorka na srijedu. Sredinom tjedna vrijeme bi se trebalo smiriti uz postupno razvedravanje.

Jugo, južni i jugozapadni vjetar bit će često jaki, a na moru lokalno i olujni, dok će u srijedu okrenuti na buru. Na cestama i dalje vladaju zimski uvjeti. Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji te Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili skliski u većem dijelu zemlje, a poledica je moguća, osobito na mostovima i nadvožnjacima.