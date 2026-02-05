Najveća plima na Pagu u zadnjih 100 godina: Poplavljene šetnice, ceste, park, stradao i magazin soli

Pag su također u srijedu pogodile poplave, a tim povodom održan je sastanak gradonačelnika Grada Paga Stipe Žunića s voditeljem Područne službe civilne zaštite Zadar Miroslavom Andrićem i načelnikom Stožera civilne zaštite Grada Paga Jurom Orlićem, te je analizom stanja na terenu utvrđeno kako je do podizanja razine mora došlo na tri lokacije i to na području ceste od ljekarne do Lorenca, na području iza Magazina soli te na šetalištu Vladimira Nazora. - Nadležne službe pokrenut će studiju za dugoročno rješavanje problema s ciljem utvrđivanja mogućih trajnih rješenja kako bi se spriječile buduće poplave na navedenim lokacijama.

Ovim putem pozivamo sve građane grada Paga kojima je voda ili more ušlo u stambene ili poslovne objekte da se jave na broj Županijskog centra 112, kako bi nadležne službe mogle pravodobno reagirati i pružiti potrebnu pomoć. S obzirom na vremensku prognozu i mogućnost ponovnog podizanja razine mora večeras nakon 22:00 sata, s očekivanim trajanjem do približno 02:00 sata iza ponoći, mole se građani na navedenim područjima da premjeste vozila s ugroženih lokacija, izbjegavaju promet u razdoblju od 22:00 do 02:00 sata te prate upute i obavijesti nadležnih službi.

Stožer civilne zaštite Grada Paga kontinuirano prati razvoj situacije te je u stalnoj pripravnosti, a sve nadležne službe poduzet će potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost građana i pravodobno reagiralo prema potrebi - izvijestili su iz Stožera civilne zaštite Grada Paga. S Radio Paga izvijestili su da je zbog jakog juga, uz velike količine oborina iznimno visoka plima na nekim dijelovima otoka Paga bila i rekordno visoka, barem u posljednjih sto godina, od kada se u Pagu bilježe meteorološke prilike.

- U Pagu je bila poplavljena šetnica uz park na Goliji, što brojna pokoljenja Paškinja i Pažana nisu nikada imala prigodu vidjeti. Na šetnici na Goliji more je ulazilo u park, a kroz pješačke prolaze dolazilo je do područja između kuća i parka. Na Katinama more je prešlo obalni zid i došlo je do kuća, a razvuklo se i u dijelove ulica. Prema Macelu poplava za vrijeme plime nije čudo, ali ovog puta more je u širokom obuhvatu došlo do ceste. Na Bašaci more se ponegdje podiglo preko obalnog zida i prekrilo plaže, muliće i dio ceste. Na parkiralištu na Goliji, kod hotela Pagus, more se razlilo preko izvlačilišta za brodice i razvuklo se po gotovo cijelom parkiralištu, tako da je nastalo jezero koje je na sjeveroistočnoj strani bilo spojeno s cestom. Na cestama uz more na cijelom otoku Pagu velika plima je stvarala teškoće u odvijanju prometa pješaka i vozila - istakli su s Radio Paga.