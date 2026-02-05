Naši Portali
ZATVORENA SJEDNICA VLADE

Ivica Budimir ostaje na čelu Hrvatskih cesta

Ivica Budimir
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
05.02.2026.
u 17:45

Također je donesena Odluka o izmjenama odluke o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade RH kojom se razrješuje dosadašnji član tih tijela Marko Primorac, a novim članom imenuje se Tomislav Ćorić.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. ponovno imenovanje Ivice Budimira za predsjednika, a Nenada Matića za člana Uprave toga društva, do provedbe postupka izbora predsjednika i člana Uprave, na vrijeme od najduže šest mjeseci. Također je donesena Odluka o izmjenama odluke o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade RH kojom se razrješuje dosadašnji član tih tijela Marko Primorac, a novim članom imenuje se Tomislav Ćorić.

Točnije, u Koordinaciji za vanjsku i europsku politiku, Koordinaciji za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje, Koordinaciji za unutarnju politiku, društvene djelatnosti i ljudska prava, Koordinaciji za gospodarstvo, Koordinaciji za sektorske politike, Koordinaciji za demografiju i Kadrovskoj komisiji.

Marka Primorca zamijenit će Tomislav Ćorić i na mjestima predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak, predsjednika Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, predsjednika Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Dužnosnika nadležnog za akreditaciju, predstavnika Vlade u Hrvatskom odboru za produktivnost i konkurentnost te predstavnika Vlade u Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte, kojom se razrješuje dosadašnji član Savjeta Primorac, a Ćorić imenuje novim članom.

Ćorić je zamijenio Primorca i na mjestu nacionalnog koordinatora za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora, člana Međuresornog povjerenstva za praćenje i analizu stanja izvoza u Sjedinjene Američke Države, predsjednika Skupštine društava Hrvatska Lutrija, te guvernera Republike Hrvatske u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Međunarodnom udruženju za razvoj, Međunarodnoj financijskoj korporaciji, Multilateralnoj agenciji za osiguranje investicija, Europskoj banci za obnovu i razvoj, Inter-američkoj banci za razvoj i Europskoj investicijskoj banci.

Jednako tako Ćorić je zamijenio Primorca na dužnosti guvernera Republike Hrvatske u Azijskoj infrastrukturnoj investicijskoj banci, kao i u Odboru guvernera Europskog stabilizacijskog mehanizma, kao i na mjestu člana Upravnog odbora Centra za razvoj financija, te člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama.

Izmijenjena je i Odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za razvoj i jačanje obrambenih sposobnosti i obrambene industrije u RH pa je tako razriješen dosadašnji član Primorac, a novim članom imenovan je Ćorić. Ćorić će umjesto Primorca biti i na mjestu zamjenika predsjednika Radne skupine za strateško usmjeravanje i pripremu stajališta RH za pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje nakon 2027., kao i na mjestu člana Zajedničkog povjerenstva za provedbu Sporazuma o uklanjanju postojećeg i izgradnji novog „Gradskog stadiona Maksimir“.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije kojom se razrješuju dosadašnji zamjenik predsjednika i članovi Međuresorne radne skupine za Europski semestar Marko Primorac, Josip Dabro, Šime Erlić i Irena Hrstić, a novim zamjenikom predsjednika i članovima imenuju se Tomislav Ćorić, David Vlajčić, Nataša Mikuš Žigman te Irena Hrstić.

Primorca će Ćorić zamijeniti i na mjestu člana Vijeća za upravljanje razvojem turizma, kao čelnik tijela državne uprave nadležan za financije. Također, na današnjoj Vladinoj zatvorenoj sjednici Matej Bule imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu financija.

