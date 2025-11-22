FOTO Pogledajte situaciju na autocestama, mnoge dionice još pod snijegom

Zbog jakog vjetra i zimskih uvjeta na snazi su brojna ograničenja i zatvaranja na hrvatskim autocestama. Najkritičnija je situacija na A1, gdje je između čvorova Sveti Rok i Posedarje u potpunosti obustavljen promet. Obilazak je omogućen samo osobnim vozilima preko državnih cesta, dok za teretna vozila trenutno nema slobodnog pravca prema Dalmaciji.

Na A6 je za ostala vozila otvorena dionica između Delnica i Kikovice, dok je promet za kamione s prikolicama i tegljače zabranjen zbog jakog vjetra i poledice. Slično je i na A7, gdje su u noćnim satima najavljene obustave prometa zbog prolaska izvanrednih prijevoza i radova u tunelu Burlica. Radovi i privremene regulacije usporavaju promet i na A3 te A4, gdje se vozi suženim kolnicima ili jednim trakom, a povremeno se očekuju i kratkotrajne obustave zbog prolaska konvoja izvanrednog prijevoza.

HAK upozorava na moguće odrone na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti, drže sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisane zimske opreme. Snijeg i olujna bura i dalje zahvaćaju veći dio zemlje, a meteorolozi upozoravaju da se slični uvjeti nastavljaju i tijekom dana. Vozačima se savjetuje da prate prometne informacije, koriste zimsku opremu i izbjegavaju putovanja ako nisu nužna.