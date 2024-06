Evo zašto biste svi u svome dvorištu trebali ostaviti žlicu šećera

Britanski prirodoslovac David Attenborough podijelio je jedan vrlo neobičan, no zapravo jako koristan savjet svima koji žele očuvati prirodu, a to bi trebao biti svačiji cilj. S obzirom na to da živimo u svijetu u kojem je hrana sve više tretirana raznim kemikalijama i pesticidima, ono malo prirode što nam je ostalo trebali bi čuvati.

Jeste li znali da su trećinu hrane koju jedemo oprašile pčele i da su one zapravo zaslužne za hranjenje 90 posto svjetske populacije?

Zbog toga ovaj prirodoslovac savjetuje da se u svakom dvorištu treba naći žlica šećera kako bi se pčele mogle nahraniti i dobiti energiju da se vrate do svoje košnice. Naime, pčele često znaju biti umorne pa nemaju snage vratiti se do košnice zbog puta koji su prevalile.

Kada bi pčele nestale iz našeg ekološkog sustava, čovječanstvo bi imalo ozbiljan problem, no to, nažalost, radimo svakodnevno koristeći se pesticidima, ali za izumiranje pčela kriva je i urbanizacija te klimatske promjene zbog kojih se broj pčela drastično smanjuje.

– Kada bi pčele nestale s planeta, ljudima bi ostalo samo četiri godine života – rekao je svojedobno Attenborough, piše Mirror.

Stoga, ako ne želite da se to dogodi, a ako u vašem vrtu viđate ove zujalice, pomiješajte žlicu šećera sa žlicom vode i ostavite im na vidljivom mjestu. Mješavina šećera i vode rehidrirat će ih i dati im potrebnu energiju da nastave sa svojim poslom koji je za sve od životne važnosti.

