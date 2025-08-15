Evo kojim se sve trikovima služe nezaposleni u Austriji kako ne bi morali ići raditi

Austrijski sustav socijalne pomoći u velikoj je opasnosti, zbog onih koji ga zloupotrebljavaju. Među njima je veliki broj stranaca koji žive u Austriji. Međutim ni neki Austrijanci nisu imuni od prijevara, posebice kada se radi o naknadama za nezaposlene i minimalnim, zajamčenim mirovinama i drugim vidovima socijalne pomoći. To potvrđuju i podaci austrijskog kriminalističkog ureda koji pokazuju da je prošle godine zabilježeno 4.865 prijava socijalnih prijevara, što je za 9,1 posto više nego 2023. godine. Najviše prevaranata je bilo u Beču, njih 2626.

Kako navodi austrijski dnevni list “Heute”, još se nije stišala ni uzbuna oko Bečanke koja se je prijavila da je nezaposlena i od 2018. godine do početka 2024. dobivala ne samo naknadu austrijskog Zavoda za zapošljavanje odnosno Agencije za nezaposlene (AMS), nego i socijalnu pomoć dok je istovremeno mjesecima boravila na Jamajci i svoj stan rentala uz velike pologe i najamnine, oštetivši državu za oko 42.000 eura, a već se je digla nova.

Novu uzbunu prouzročile su izjave jednog od nezaposlenih i na Zavodu za zapošljavanje (AMS) prijavljenih Austrijanca, koji stvarno traži posao, nakon što je otkrio trikove kojima se služe nezaposleni kako bi izbjegli dobivanje posla. Ime mu je Mark.

Navedeni korisnik naknade za nezaposlene tvrdi da mnogi nezaposleni “dan nakon dobivenog termina u AMS-u, gdje se pojave kako ne bi izgubili naknadu putuju u inozemstvo i vraćaju se u Austriju dan prije novo zakazanog termina”. Pritom, kako je istakao, dobro paze da nigdje ne ostave neke digitalne tragove koji bi mogli otkriti da zapravo nisu u Austriji, niti traže posao.

Neki, stoga, ne kupuju autobusne karte na šalterima nego za gotovinu, direktno kod vozača, kako bi izbjegli da preko kreditne kartice i drugih podataka AMS otkrije da su bili dulje vrijeme izvan Austrije, bez da su prijavili svoj odlazak iz zemlje. Također isključuju WLAN na mobitelima, da se ne otkrije gdje se nalaze, tvrdi Mark.

Prema riječima “poštenog” korisnika naknade za nezaposlene, “ne radi se o manjini, nego većini njih”, koji tako postupaju. Dok su oni koji se drže zakonskih i drugih odredbi i prijavljuju sve što se traži, zapravo iznimka. I njemu su već rekli da je “blesav”, jer se drži propisa.

“Ja sam prijavljen kod AMS-a i jedan sam od onih više nego točnih. Sve prijavljujem AMS-u, jer se bojim da ne napravim nešto pogrešno. Čak i kad idem zubaru u susjednu Mađarsku, i to prijavim, jer time napuštam Austriju”, rekao je otkrivač trikova nezaposlenih u Austriji dodavši:

“Sustav se zapravo besramno iskorištava. Tijekom mojih AMS-tečajeva vidio sam mnogo toga.. Zaista ima mnogo nezaposlenih koji su smislili razne načine da izbjegnu pronalazak posla, ako je ikako moguće”, istaknuo se Mark.

Mark također tvrdi kako ovakvo iskorištavanje i prijevare socijalnog sustava, na kraju moraju rezultirati njegovim slomom. “A da će se srušiti, sigurno je kao Amen u molitvi. Jer ovakav sustav neće više biti financijski održiv”, dodao je ogorčeno Mark, koji je na pragu 60-godine života i prima, kako je rekao, manje od 1.000 eura mjesečno, a samo stan ga košta 700 eura mjesečno. Svejedno želi biti korektan i pošten prema državi i poreznim obveznicima, koji mu pomažu.

Prema propisima AMS-a svaka nezaposlena osoba koja dobiva novčanu naknadu imaju strogu obavezu prijave, svakog boravka izvan Austrije. Takove osobe, moraju svo to vrijeme dok dobivaju novčanu naknadu “biti na raspolaganju austrijskom tržištu rada”.

“Heute” navodi kako je krajem srpnja u Austriji bilo 15.000 više nezaposlenih (+5,5 posto odnosno 289.968 nego u isto vrijeme 2024. godine. Stopa registrirane nezaposlenosti iznosi 6,7 posto odnosno 0,3 postotna boda više nego lani u srpnju.

Nezaposlenost među stranim državljanima u Austriji porasla je za 5,3 posto, a među onima s austrijskim državljanstvom za 5,5 posto. Broj dugotrajno nezaposlenih osoba pri AMS-u, koji su najmanje godinu dana bez posla, popeo se je na 90.500 osoba odnosno viši je za 9,8 posto u odnosu na srpanj 2024. godine.