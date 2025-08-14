Nova prevara kruži Hrvatskom, HANFA izdala upozorenje: Biraju ova imena, a mogu postati i agresivni

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga upozorila je potrošače na nove prijevare. Naime, u posljednje vrijeme učestali su slučajevi financijskih prijevara, osobito putem telefonskih poziva i internetskih platformi. Prema informacijama dostupnim Hanfi, hrvatske građane telefonski kontaktiraju nepoznate fizičke osobe koje se predstavljaju kao predstavnici društava Trade Planet i Nexperts, a nude „ulaganja preko svjetskih burzi“, i to putem online trgovinskih platformi. "Budući da se navedena društva ne nalaze u registrima Hanfe, skrećemo pozornost građanima na to da s njima ne stupaju u poslovni odnos jer je često riječ o nekom obliku prijevare", napominju u svojem priopćenju. Hanfa je pozvala građane na oprez prilikom komunikacije s takvim osobama. Nabrojali su nekoliko savjeta.

– Pitajte osobu koja vas je nazvala na koji je način došla do vašeg telefonskog broja. Ako niste zadovoljni s odgovorom ili ga ne dobijete, prekinite razgovor.

– Ako vas ne zanima trgovanje financijskim instrumentima ili kriptovalutama, ili nemate nikakva znanja o tome, nemojte se ustručavati odbiti ponudu. Naime, takvi prodajni agenti znaju koristiti agresivne prodajne taktike, primjerice:

Uvjeravaju vas da ćete sigurno zaraditi i da je „sada prilika koja se događa jednom u životu“.

Tvrde da trenutačno imaju „akciju“ koju „morate iskoristiti odmah“ jer traje „samo još par sati/dana“.

Nagovaraju vas da uplatite manji iznos sredstava da biste se sami uvjerili kako je „jednostavno zaraditi“.

Nagovaraju vas na trgovanje neovisno o tome što vi nemate nikakva iskustva jer ćete „dobiti svojeg mentora“ koji će vam pomagati prilikom trgovanja.

Vrlo su uporni, zovu vas po nekoliko puta dnevno i ne prihvaćaju „ne“ kao odgovor.

Predstavljaju se imenima i prezimenima koja su popularna i teško se mogu provjeriti te se uglavnom radi o osobama sa srpskog govornog područja.

Ako vas online trgovanje ipak zanima, najprije se dobro educirajte te u registrima Hanfe provjerite smije li društvo putem kojeg želite trgovati pružati takve usluge na području Hrvatske: brokerska/investicijska društva i kriptoimovina, odnosno virtualna imovina.

Ako se društvo koje vas je kontaktiralo ne nalazi u registrima, nemojte ulaziti u poslovni odnos s njim. To posebno vrijedi za društva „registrirana“ na egzotičnim destinacijama (npr. Sejšeli, Vanuatu, Sveti Vincent i Grenadini). Takva su područja poznata po slabijoj regulaciji te se tamošnja društva često povezuju s nekim oblicima prijevare. Ako ste već u poslovnom odnosu s nekim brokerskim društvom, obratite pozornost na moguće znakove prijevare. Naime, zaposlenici vas zovu učestalo, na svoju inicijativu, te vam govore koje naloge otvoriti i po kojoj cijeni te vas stalno nagovaraju na uplatu dodatnog, sve većeg iznosa novca.

Vaš vas „mentor“ zove s telefonskog broja koji nije iz Hrvatske i to je jedini način na koji komunicira s vama (odnosno nema pisanog traga komunikacije). Ne možete ih dobiti na telefonske brojeve s kojih su vas zvali. Učestalo se mijenja osoba s kojom razgovarate, a koja vam je dodijeljena kao „mentor“. Prestaju se javljati kada date zahtjev za isplatu svojih sredstava ili kada vaši otvoreni nalozi počnu gubiti novac; baš tada su „uzeli godišnji“ ili „završili u bolnici“ pa vam se danima ne javljaju. Traže da uplatite dodatan novac za potrebe „plaćanja poreza“ prije nego što oni vama isplate vaša sredstva. Postaju agresivni i nepristojni kada tražite odgovore i na najjednostavnija pitanja (posebno kada se radi o isplati novca). U tom slučaju zatražite isplatu svojeg novca i prekinite poslovni odnos. Međutim, ako se radi o društvu koje nema odobrenje za rad kao broker i koje nije iz Hrvatske, ako je s egzotičnog otočja ili ako uopće ne znate koji je naziv ili sjedište društva, najvjerojatnije se radi o prijevari. Prijavite slučaj policiji, napominje Hanfa.

Zato je ključno da prije bilo kakvog poslovnog odnosa ili uplate sredstava provjerite s kime poslujete. Čak i društva koja imaju odobrenje za rad u Hrvatskoj ponekad ne djeluju u najboljem interesu klijenata. Ako prepoznate bilo koji od gore navedenih znakova upozorenja, prekinite poslovni odnos i prijavite takvo ponašanje Hanfi, dodaje se. Ako ste u dvojbi, uvijek možete kontaktirati Hanfu na sljedeće adrese e-pošte i telefonski broj: potrosaci@hanfa.hr, info@hanfa.hr ,01/6173-200.